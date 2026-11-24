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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, gıda fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6, yılın 11 ayında yüzde 51,9, son bir yılda ise yüzde 55,8 arttı. Kasımda en yüksek fiyat artışları, bakliyat ve sebze grubunda yaşanırken; kamu çalışanlarının alım gücünün gıda fiyatları karşısında yüzde 44,7 oranında eridiği bildirildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, Türkiye genelinde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği fiyatlarla hazırladığı Kasım 2026 Gıda Fiyatları Endeksi'nin sonuçları açıklandı. Halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet esas alınarak yapılan araştırmaya göre, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi kasım ayında da devam etti.

Araştırmada, aylık gıda fiyat artışının eylülde yüzde 2,7, ekimde yüzde 4,7 ve kasımda yüzde 2,6 olarak gerçekleştiği belirtildi. Gıda fiyatlarının Haziran 2020'den bu yana 78 aydır aralıksız yükseldiği kaydedildi.

KASIMDA EN FAZLA ARTIŞ BAKLİYAT VE SEBZE FİYATLARINDA YAŞANDI

Kasım ayında yağ dışındaki bütün gıda harcama gruplarında fiyatlar arttı. En yüksek artış bakliyat ve sebze fiyatlarında yaşandı. Araştırmaya göre, kasımda bakliyat fiyatları yüzde 13'ün üzerinde, sebze fiyatları yüzde 10,2, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 3,8, işlenmiş gıda fiyatları yüzde 3,8, meyve fiyatları yüzde 2,1, et ve balık fiyatları yüzde 1,6, ekmek, pirinç, un ve bulgur fiyatları ise yüzde 0,3 arttı. Margarin ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 7,8 oranında düşüş kaydedildi.

11 AYDA SEBZE FİYATLARI YÜZDE 172,7 ARTTI

Ocak-kasım döneminde gıda fiyatlarındaki toplam artış yüzde 51,9 olarak hesaplandı. Yılın 11 ayında sebze fiyatları yüzde 172,7, bakliyat fiyatları yüzde 68,8, meyve fiyatları yüzde 62,1 arttı. Aynı dönemde süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 39,5, et ve balık fiyatlarında yüzde 38,8, ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatlarında yüzde 36,5, diğer işlenmiş gıda fiyatlarında yüzde 29,7 ve yağ fiyatlarında yüzde 6,6 oranında artış yaşandı.

GIDA FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55,8'E YÜKSELDİ

Araştırmaya göre, ekim sonunda yüzde 53,8 olan yıllık gıda enflasyonu kasım sonunda yüzde 55,8'e yükseldi. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 189,2 ile sebzede gerçekleşti. Sebzeyi yüzde 86,4 ile bakliyat ve yüzde 82,9 ile meyve izledi.

Aynı dönemde et ve balık fiyatları yüzde 45,3, ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 36,5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 34,6, diğer gıda fiyatları yüzde 33,8 ve yağ fiyatları yüzde 6,6 arttı.

2021'DE 100 LİRAYA ALINAN GIDA SEPETİNİN MALİYETİ 2 BİN 516 LİRAYA ÇIKTI

Birleşik Kamu-İş'in araştırmasında, Eylül 2021'den Kasım 2026'ya kadar geçen dönemde gıda fiyatlarının toplam yüzde 2 bin 416 oranında arttığı belirtildi. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınabilen gıda sepetinin maliyeti Kasım 2026'da 2 bin 516 liraya yükseldi.

Araştırmada, gıda fiyatları karşısında kamu çalışanlarının alım gücünün yüzde 44,7 oranında azaldığı bildirildi. Araştırmada, Eylül 2021'de bir maaşla alınabilen gıda sepetinin bugün ancak yaklaşık yüzde 55'inin alınabildiği kaydedildi.

"AÇLIK VE YOKSULLUK RİSKİ BÜYÜYOR"

Araştırmada, gıda fiyatlarındaki artışın özellikle gelirinin büyük bölümünü beslenme harcamalarına ayırmak zorunda olan kesimleri etkilediği belirtildi. Konfederasyonun araştırmasında, genel ekonomik sorunlar, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar ve üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle açlık ve yoksulluk riskinin önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceği değerlendirmesine yer verildi. Araştırmaya göre, Aralık 2025-Kasım 2026 dönemindeki ortalama gıda fiyatları, bir önceki 12 aylık dönemin ortalamasına göre yüzde 55,7 arttı.

Kaynak: ANKA