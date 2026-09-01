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Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Haber Videosunu İzle
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu
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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, sahalara dönüş tarihini açıkladı. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde'den taraftarlara mesaj geldi. 25 yaşındaki futbolcu, sahalara ne zaman dönmeyi planladığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ARALIK AYI BAŞINDA KADIKÖY'DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Oosterwolde, paylaşımında Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek dönüş tarihi için aralık ayının başını işaret etti. Hollandalı futbolcu, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" dedi.

ROMA'YA TRANSFERİ SAKATLIK NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ

Oosterwolde'nin Roma'ya transferinin gerçekleşmemesinin nedenini Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıklamıştı. Kamer, sponsorluk töreninde yaptığı açıklamada, “Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

LİG KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Fenerbahçe'nin Oosterwolde'yi Süper Lig kadrosu için TFF'ye bildirmeyeceği, 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası karşılaşmalarında kullanılabilecek listede yer alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 112 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 112 karşılaşmada görev yapan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sakatlığının ardından tedavi sürecine giren Hollandalı futbolcu, planlandığı şekilde ilerlemesi halinde aralık ayının başında Kadıköy'e dönmeyi hedefliyor.

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