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“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan beklenmedik başarı!

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan beklenmedik başarı!
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“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, bu kez özel hayatıyla değil aldığı ödülle gündemde.

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatında Ali Öner ile yaşadığı aşkla ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan genç oyuncu, bu kez aldığı ödülle adından söz ettirdi.

Türk Fizik Derneği tarafından Atılgan’a “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü” verildi. Oyuncunun bilim ve sanatı aynı anda sürdürmesi nedeniyle verilen ödül dikkat çekti.

HEM EKRANDA HEM ÜNİVERSİTEDE

Kariyerine oyunculukla devam eden Zeynep Atılgan, bir yandan da fizik eğitimini sürdürüyor. Ekranlarda Fadime karakteriyle tanınan genç isim, aldığı ödülle bilim alanındaki ilgisini de ortaya koymuş oldu.

Atılgan, böylece son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmesinin ardından bu kez eğitim hayatındaki başarısıyla adından söz ettirdi.

Kaynak: Haberler.com
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