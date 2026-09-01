Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in şaşırtan değişimi; iğne ipliğe döndü

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Gönül" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle adından söz ettiriyor. Kısa sürede fazla kilolarından kurtularak adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncunun yeni görünümü dikkat çekti.

YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE

Paylaştığı son pozlarda siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuner, fit görünümüyle görenleri hayrete düşürdü. Değişimiyle takipçilerinin merakını uyandıran oyuncu, gelen yoğun sorular üzerine kilo verme sürecini detaylarıyla anlattı.

SIRRINI SAKLAMADI

Forma girme sürecini tüm dürüstlüğüyle paylaşan Altuner, sadece diyet ve spor yapmadığını belirterek tıbbi bir yöntemden destek aldığını dile getirdi. Süreçte doktor kontrolünde zayıflama iğnesi kullandığını belirten ünlü oyuncu, durumu şu sözlerle özetledi:

“Çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın? Evet çocuklar, iğne kullandım. 'Sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' demek istemedim. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum.”

TAKİPÇİLERİNE HAYATİ UYARI

Beslenmesine dikkat ettiğini ve sporunu aksatmadığını vurgulayan Altuner, bu tür yöntemlerin bilinçsizce uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi. İlaç kullanımı konusunda uyarılarda bulunan oyuncu, "Doktor kontrolü olmadan bu iğneleri kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra zayıf olmanın da bir anlamı yok" diyerek hayati bir hatırlatmada bulundu.