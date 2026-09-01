Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in şaşırtan değişimi; iğne ipliğe döndü
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Gönül" karakteriyle zihinlere kazınan Gözde Seda Altuner, geçirdiği radikal değişimle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede verdiği kilolar sayesinde adeta bambaşka biri haline gelen ünlü oyuncu, yeni haliyle tanınmakta güçlük çekti.
- Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz dizisindeki 'Gönül' karakteriyle tanınan oyuncu, kısa sürede fazla kilolarından kurtularak fit bir görünüme kavuştu.
- Altuner, kilo verme sürecinde doktor kontrolünde zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.
- Altuner, doktor kontrolü olmadan bu iğnelerin kullanılmasının ölüme yol açabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Gönül" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle adından söz ettiriyor. Kısa sürede fazla kilolarından kurtularak adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncunun yeni görünümü dikkat çekti.
YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE
Paylaştığı son pozlarda siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuner, fit görünümüyle görenleri hayrete düşürdü. Değişimiyle takipçilerinin merakını uyandıran oyuncu, gelen yoğun sorular üzerine kilo verme sürecini detaylarıyla anlattı.
SIRRINI SAKLAMADI
Forma girme sürecini tüm dürüstlüğüyle paylaşan Altuner, sadece diyet ve spor yapmadığını belirterek tıbbi bir yöntemden destek aldığını dile getirdi. Süreçte doktor kontrolünde zayıflama iğnesi kullandığını belirten ünlü oyuncu, durumu şu sözlerle özetledi:
“Çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın? Evet çocuklar, iğne kullandım. 'Sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' demek istemedim. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum.”
TAKİPÇİLERİNE HAYATİ UYARI
Beslenmesine dikkat ettiğini ve sporunu aksatmadığını vurgulayan Altuner, bu tür yöntemlerin bilinçsizce uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi. İlaç kullanımı konusunda uyarılarda bulunan oyuncu, "Doktor kontrolü olmadan bu iğneleri kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra zayıf olmanın da bir anlamı yok" diyerek hayati bir hatırlatmada bulundu.