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İdlib'de Bombalı Araç Patlaması: 5 Ölü, 7 Yaralı

İdlib'de Bombalı Araç Patlaması: 5 Ölü, 7 Yaralı
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Suriye’nin İdlib kırsalında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kırsalında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlip kırsalında patlama meydana geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre; bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler), Kızılay ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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