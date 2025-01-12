Ardahan'da Soğuk Hava Buzlanmaya Neden Oldu
Ardahan'da etkili olan soğuk hava, buzlanmalara ve kırağı oluşumuna yol açtı. Çıldır Gölü'nde vatandaşlar yürüyüş yaparak bu durumdan faydalandı.
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi.
Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.
Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.
Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.