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?????? Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gazze'de devam eden insani felaket karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik yaptırım uygulamamasına tepki göstererek, Birliğin uluslararası hukukun uygulanmasında çifte standart izlediğini yineledi.

AP Genel Kurulunda, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in katılımıyla Gazze'deki insani durum ele alındı.

Çok sayıda milletvekilinin söz aldığı oturumda, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve kış şartlarının Filistinlilerin yaşam koşullarını ağırlaştırması gündeme getirilirken AB'nin uluslararası yargı mercilerinin kararlarına ve uzmanların uyarılarına rağmen Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirmekten kaçınması ve İsrail'e karşı somut adım atmaması sert şekilde eleştirildi.

Milletvekilleri, Lahbib'e hitaben AB'nin Gazze'deki insani felaket karşısında neden harekete geçmediğini sorgularken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de İsrail'e yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.

İrlandalı AP milletvekili Barry Andrews, Gazze'ye yönelik bombardımanın Hiroşima'ya atılan 13 atom bombasına eş değer olduğuna ilişkin değerlendirmeleri aktararak, Hiroşima'da yaşananların silahların kontrolü ve insancıl hukukun geliştirilmesi için küresel çabaları beraberinde getirdiğini, Gazze'de yaşananların ise "kayıtsızlığın küreselleşmesine" yol açtığını söyledi.

Gazze'ye gönderilen insani yardımların doğrudan veya dolaylı olarak Hamas'a yönlendirildiğine ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığının altını çizen Andrews, hayat kurtarıcı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının engellenmesinin hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.

Belçikalı milletvekili Marc Botenga, Gazze'de soğuk nedeniyle hayatını kaybeden 29 günlük ve 9 aylık iki bebeği hatırlatarak, şunları aktardı:

"Resmi ölüm nedeni bu. Ancak ölümlerinin gerçek nedeni İsrail'dir. Çünkü bu bebekler insanların hiçbir şeyinin kalmadığı Gazze'de hayatlarını kaybetti. İsrail, kentlerini ve köylerini yerle bir etti. Çadırlara sığındıklarında üzerlerine bomba yağıyor. İnsani yardım kuruluşları çadır göndermeye çalıştığında ise bunlar sınırda engelleniyor."

AB'nin İsrail'le ticareti ve silah satışını sürdürmesine tepki gösteren Botenga, İsrail'e boykot uygulanması çağrısında bulundu.

Sloven milletvekili Matjaz Nemec de uluslararası toplumun soykırımı sona erdirmesi için İsrail'e baskı uygulamakta başarısız olduğunu belirterek, Gazze'de 1 milyondan fazla Filistinlinin barınaklarda yaşadığına, kış şartlarının neden olduğu sellerden ise 205 binden fazla kişinin etkilendiğine dikkati çekti.

Filistinlilerin yaşadığı acıların İsrail hükümetinin insanlık dışı politikalarının doğrudan sonucu olduğunu vurgulayan Nemec, "Avrupa olarak uluslararası hukuku savunmaya devam ederken onu seçici biçimde uyguluyoruz. Başka yerlerde insan hakları ihlallerini kınıyor ancak İsrail'e anlamlı yaptırımlar uygulamayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nemec, Gazze'ye engelsiz insani yardım erişiminin sağlanmasını, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) korunmasını, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve sorumlulara yaptırım uygulanmasını istedi.

İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra ise Lahbib'e, İsrail'in tedavi için Gazze'den ayrılmasına izin vermediği çocuğunu kaybeden bir anneye ne söyleyeceğini sordu.

Gazze'de yaşananlar ile Varşova Gettosu'nda yaşananları karşılaştıran Asens Llodra, "Artık bilmediğimizi söyleyemeyiz. Yaşananları canlı izliyoruz. Müdahil olmadığımızı söyleyemeyiz çünkü para ve silah gönderiyoruz. Bunları durdurmaya çalıştığımızı da söyleyemeyiz." diye konuştu.

İtalyan milletvekili Cecilia Strada da AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, İtalya hükümetinin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi.

Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, uzmanların soykırım konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen Avrupa'nın yaşananlara sırt çevirdiğini belirtti.

Avrupa'nın İsrail'in başlıca ticaret ortaklarından biri olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Hassan, İsrail'in sömürgeci politikalarının devam ettiğini, Avrupa'nın ise kendi sömürgeci geçmişiyle halen hesaplaşmadığını söyledi.

Hollandalı milletvekilinin alaycı tavırları Genel Kurulda gerginliğe neden oldu

Oturumda söz alan aşırı sağcı Hollandalı milletvekili Sebastian Kruis'in Gazze'deki insani duruma ilişkin ifadeleri ve diğer milletvekillerinin konuşmalarıyla alay ederek gözyaşlarını silme hareketi yapması Genel Kurulda tepkilere neden oldu.

Kruis, Gazze'deki Filistinlilerin soğuk hava nedeniyle yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklamaları reddederek, bölgedeki hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğunu öne sürdü.

İsveçli milletvekili Abir Al-Sahlani, Kruis'e söz alırken yaptığı gözyaşlarını silme hareketinin ne anlama geldiğini sordu.

Kruis'in diğer milletvekillerinin konuşmaları nedeniyle gözlerinin yaşardığını alaycı ifadelerle söylemesi üzerine tartışma büyüdü.

Kruis'e tepki gösteren bir milletvekili, Gazze'deki mağdurların yaşadıklarının herkes tarafından cep telefonlarından canlı olarak izlenebildiğini belirterek, Kruis'e "Siz tam olarak ne bakımdan insansınız?" sorusunu yöneltti.

Kruis'in tepkilere rağmen Gazze'de havanın sıcak olduğu yönündeki iddialarını sürdürmesi Genel Kurulda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Tartışma sırasında birçok kez müdahalede bulunan AP Başkan Yardımcısı Sabine Verheyen, konunun hassasiyetine dikkati çekerek, milletvekilleri arasındaki tartışmayı sonlandırdı.

Verheyen, "Hiç kimse ölmeyi hak etmiyor. Bu tartışmayı artık durdurmak istiyorum çünkü kabul edemeyeceğimiz bir yöne doğru gidiyor." dedi.

Oturumda Gazze'deki insani duruma ilişkin de konuşan Al-Sahlani, ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail saldırılarının her gün can almaya devam ettiğini, Filistinlilerin temiz suya ve barınma imkanlarına erişemediğini belirtti.

İsrail'in insani yardımları kısıtlamayı sürdürdüğünü, yardım kuruluşlarının faaliyetlerini engellediğini, AB personelinin ve basın mensuplarının Gazze'ye girişine de izin vermediğini kaydeden Al-Sahlani, yaklaşan kışla birlikte sellerin ve kanalizasyon sularının neden olduğu hastalıkların Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulundu.

"27 ülkenin güvenilirliği tehlikede"

Oturumun sonunda yeniden söz alan Lahbib ise Gazze'de yaşananlara göz yumulamayacağını ancak aradan geçen 3 yıla rağmen tartışmaların halen kutuplaşmış olduğunu ve bu durumun harekete geçilmesini engellediğini belirtti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantılarında Gazze'deki insani durumu aktardığını ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bakanlardan karar almalarını istediğini anlatan Lahbib, "27 ülkenin güvenilirliği tehlikede. Bu salonda olduğu gibi 27 ülke de bu konuda hemfikir değil." dedi.

AB'nin İsrail'e yönelik yaptırım girişimleri

AB Komisyonunun 2025'te yürüttüğü inceleme sonucunda İsrail'in, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan haklarına ilişkin hükümlerini ihlal ettiğine yönelik emareler bulunduğu açıklanmıştı.

AB'nin İsrail'e yönelik gündeme getirdiği yaptırım girişimleri ise Ekim 2025'te Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından askıya alınmıştı.

Kaynak: AA