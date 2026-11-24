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Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada şarkıcı Sıla Gençoğlu tanık olarak dinlendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık katılırken avukatları da hazır bulundu.

Şile Bezi Festivali'nde sahne alan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanarak tanık olarak ifade verdi.

Konserlerde menajerler üzerinden anlaşma yapıldığını ifade eden Gençoğlu, "Organizasyon firması üzerinden yetki belgesi gelir, biz imza atarız." dedi.

Gençoğlu, mahkeme başkanının "2024 yılında ortalama olarak konser bedel ücretinin ne kadar olduğu" yönündeki soruya, "Bununla ilgili size net bir rakam söyleyemem, değişkenlik gösteriyor. Benim değil, menajerimiz üzerinden yürüyor." şeklinde cevap verdi.

Sıla Gençoğlu, konunun buraya gelmesinden sonra belediyelerle çalışmama kararı aldığını sözlerine ekledi.

Tanıklardan müzisyen Ümit Adakale, festivalde grup olarak konser verdiklerini, kişi başı 20-25 bin lira para aldıklarını söyledi.

Adakale, bunun için elden para alınmadığını savundu.

Mahmut Şenal Koyuncu, Şile Bezi Festivali'nde sunuculuk yaptığını, günlük 15 bin lira aldığını anlattı.

Koyuncu, sözleşmesinin olmadığını ve ücreti elden aldığını dile getirdi.

Festivalde DJ'lik yapan Eliz Öncel ise "Festival sürecinde toplam 110 bin lira anlaşmamız vardı. Anlaşmam nakit olarak elden ödendi. Bir tane yetki belgesi imzaladım. Bu süreçte sadece menajerimle muhataptım. Yetki belgesi belediyenin istediği bir şey diye biliyorum." beyanında bulundu.

Tanıklardan Sena Şener ise festivalde müzisyen olarak görev aldığını ve solo şarkıcı olarak sahneye çıktığını anlattı.

Festivalde 1 gün bulunduğunu aktaran Şener, "Zirve Müzik bana bu işi getirdi, o şekilde dahil oldum. Hizmet karşılığında 50 bin lira anlaşma yaptık. Yetki belgesini imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum ama imza benim imzama benziyor. Ben o zaman sadece menajerimle muhatap oldum. Ücret Zirve Müzik tarafından hesabıma gönderildi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki duruşmada, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent'in de bu davaya ilişkin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.

İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.

Sanıklar hakkında ceza talepleri

İddianamede, Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor.

İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanık Berkant Acil hakkında "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar, diğer 51 sanık hakkında ise 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: AA