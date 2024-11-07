Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Kaçış Yok" Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen tarihi eserler "Kaçış Yok" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında, Antalya Müzesi'nde açılan sergi, yurt dışından iadesi sağlanan ve Türkiye'de kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen tarihi eserlerden oluşuyor.

Sergideki 274 eser, vatandaşların ve yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Sergiyi, Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın kentte konser verecek rap sanatçısı Norm Ender de gezdi.

Sanatçıya ziyaretinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz ile Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel eşlik etti.

"Antalya'daki en büyük 'Kaçış Yok' sergimiz oldu"

Boz, gazetecilere, ilkini geçen yıl düzenledikleri serginin yoğun ilgi görmesiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer aldığını söyledi.

Sergide toplam 274 eserin yer aldığını belirten Boz, "Antalya'daki en büyük 'Kaçış Yok' sergimiz oldu. Çünkü sahip olduğu antik kentler sebebiyle, anıtsal büyük eserleri olan bir müzemiz Antalya Müzesi. Sergimizde hem yurt dışından iadesi sağlanan hem de yurt içinde kolluğumuzun üstün gayretleriyle yakalanan eserler var. Serginin amacı kültür varlıklarımızı halkımıza takdim ederken, bir taraftan da kültür varlığı kaçakçılığına dikkat çekmek." diye konuştu.

Yakın dönemde getirilen bazı eserler ilk kez sergileniyor

Sergide Roma dönemine ait, ABD ve İsviçre ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamında iadesi sağlanan eserlerin yer aldığını belirten Boz, şunları kaydetti:

"Boubon Antik Kenti'nden, Perge Antik Kenti'nden gitmiş daha sonra bizim yurt dışında tespit edip getirdiklerimiz mevcut. Bunun dışında meşhur Elmalı Sikkeleri sergimizin parçası, ayrıca yakın dönemde gelmiş olanlardan giyimli bir kadın heykelimiz koleksiyonlarımızda neredeyse tek örnek diyebiliriz, çok özel bir heykel. Bununla beraber iki bronz heykel başı, imparator başı bunlar. Bu başlardan biri dünyanın en büyük müzelerinden biri olan J. Paul Getty Müzesi'nden, diğeri de yine Amerika'da bulunan Santa Barbara Müzesi'nden getirildi."

Sanatçı Norm Ender ise serginin çok önemli olduğunu ve bunun arkasındaki ekibin ne zorluklarla eserleri Türkiye'ye, ait oldukları yere getirdiğini dinlediğinde çok etkilendiğini ifade etti.

Müzeleri gezmeyi ve tarihle iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Ender, "Gittiğim yerlerde, bazı eserler yarım ya da başı eksik, kopuk oluyordu. Bununla ilgili burada aydınlanma yaşadım çünkü olay sadece tarihi eserin kendi bulundukları alandan kaybolması değil. Bu kaçakçılıkla beraber bazı eserlerin, yarım eserlerin yurt dışında sergilenmesi. Örneğin eserin yarısı burada, yarısı yurt dışında. Bu ekip onların da önüne geçiyor ve gerçekten kararlılıkla eserleri ülkemize tekrar kazandırıyor. Dolayısıyla çok gururlandım." dedi.

Sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.