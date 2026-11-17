Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan "7 Bölge 7 Mutfak" alanında Anadolu'nun köklü mirası ve yerel lezzetleri tanıtılıyor.

COP31 Yeşil Bölge'de oluşturulan alanda, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı-Türk Dünyası, Konya ve Trabzon evlerinde gastronomi zenginlikleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerine özgü yemeklerin tanıtıldığı alanda, Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel lezzetleri katılımcılarla buluşuyor.

Ziyaretçiler, Antalya piyazı, tahinli kabak tatlısı, Kayseri mantısı ve yağlaması, Gaziantep'in beyran ve katmeri, Konya'nın etli ekmeği, bamya çorbası ve Trabzon'un karalahana dolması gibi lezzetleri tadıyor.

" Gaziantep'in en özel lezzetlerini burada buluyorlar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü şef Doğa Çitçi, AA muhabirine, ziyaretçilerin Gaziantep mutfağına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Konuklara kentin öne çıkan lezzetlerini tattırdıklarını belirten Çitçi, "Yuvalama, beyran, içli köfte, katmer, ciğer dürüm ve nohut dürüm gibi Gaziantep'in en özel lezzetlerini burada buluyorlar. Burada sadece iklim değil yemeklerimizin güzelliği de konuşuluyor. İklim zirvesiyle gelen misafirlere kendi kültürümüzü anlatıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizim yemek kültürümüz. Katılımcılar, yemek kültürümüzden de faydalanıyor." dedi.

Gaziantep'in 2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında tescillendiğini dile getiren Çitçi, yabancı katılımcıların da kentin mutfağını tanıdığını ve yöresel lezzetleri deneyimlemek istediğini ifade etti.

Konya Mutfağı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sorumlusu Şule Metiner de ziyaretçilere kentin geleneksel yemeklerini sunduklarını belirtti.

Konya mutfağından fırın kebabı, etli ekmek, yağ somunu ve bamya çorbasını tanıttıklarını ifade eden Metiner, "Yöresel yemeklere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Olumlu dönüşler aldık. Katılımcılar lezzetleri tatmakla kalmadı nasıl yapıldığına dair bilgi de aldı. Konya mutfağına ilişkin detaylar sordular. Burada hem lezzetlerimizi hem de kentimizi tanıttık." diye konuştu.

Kaynak: AA