Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri'nde yapay zeka destekli imza incelemesi anlatıldı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde beşinci gün oturumları yapıldı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanlarının katıldığı kongre bugün de devam etti.

Kongrede, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Başkanı ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kam ve Adli Tıp Kurumu İstanbul (Çağlayan) Şube Müdür Vekili Prof. Dr. Rıza Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı "Adli Belge İnceleme ve Bilirkişilik" oturumunda, Hırvatistan Ivan Vucetic Adli Tıp Merkezi Başkanı ve ENFSI Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andrea Ledic, "Baskın ve Baskın Olmayan El Yazısının Adli Analizi İstatistiksel ve Makine Öğrenmesi Temelli Yaklaşım", Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yürekli "İmza Niteliğinde Olan Parmak İzlerinin Değerlendirilmesi", Jandarma Kriminal Başkanlığı El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürü Albay Özay Dörttepe "Yapay Zeka Destekli Adli İmza İncelemesi" ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin "Yargıtay Kararları Bağlamında Belge Üzerindeki Yazı ve İmza İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

"Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik I" konulu oturumun başkanlığını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Bilal Çalışkan ve Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli yaptı.

Oturumda, Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Karpuz, "Çocuk Hastalıkları ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 9. İhtisas Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Bademler "Genel Cerrahi ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Üyesi SBÜ Şişli Hamidiye Etfal EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman "Beyin ve Sinir Cerrahisi ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik" ve Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Üyesi SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nedim Uzun "Acil Tıp ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik" konusunda bilgilerini paylaştı.

"Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik II" konulu oturumun başkanlığını ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil ve Danıştay 10. Daire Üyesi Uğurhan Kuş üstlendi.

Oturumda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şehmus Ertekin "Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu (MSK) ile İlgili Güncel Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Üyesi İstinye Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı "Üroloji ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Uzmanı İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Çağlar Çınar "Diş Hekimliği ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Uzmanı SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Sonay Göktaş "Hemşirelik ile İlgili Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Başkanı Uzman Dr. Caner Beşkoç "Tıbbi Uygulama Hatalarında Komplikasyon Kavramı ve Bilirkişilik", Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Uzmanı İÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Muhammed Demirel "Robotik Cerrahi Uygulamalarında Üreticinin ve Hekimin Ceza Sorumluluğu" hakkında sunum yaptı.

"Dünyada Adli Tıp/Adli Bilimler ve Bilirkişilik IV" konulu son oturum ise Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hamid Köse ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Tuncay Ankara başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumda, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı Abdullah Murat "Türkiye'de Bilirkişilik Sistemi ve Güncel Gelişmeler", Tunus Adli Tıp ve Adli Bilimler Derneği Başkanı, Akdeniz Adli Tıp Birliği Başkanı Prof. Dr. Majed Zemni, "Tunus'ta Adli Tıp Hizmetleri ve Bilirkişilik", İspanya Ulusal Toksikoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Jorge Gonzalez Fernandez "Kimyasal Etkileme ve Uyuşturucu Destekli Suçlar: İleri Düzey Toksikolojik Protokoller, Tespit Süreleri ve Laboratuvar Zorlukları", Afrika Adli Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Antonel Olckers "Afrika'da Adli Bilimlerin Mevcut Durumu: Güncel Fırsatlar ve Zorluklar", KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Klinik Şefi Uzm. Dr. İdris Deniz "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuruluşundan Bugüne Adli Tıp Hizmetleri ve Bilirkişilik" ve Malezya Adli Kimya Kurumu Adli DNA Laboratuvar Direktörü AFSN Başkanı Nor Aidora Binti Saedon "Adli Bilimlerde Yapay Zeka Uygulamaları ve Güvenilirliği" konusunda sunum yaptı.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA