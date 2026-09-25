Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

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Türk vatandaşlarının son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği Balkan ülkelerinden Karadağ'da vizesiz seyahat dönemi sona eriyor. Alınan kararla bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a vize alarak seyahat edebilecek. Mevcut vizesiz giriş uygulaması ise 31 Ekim'e kadar devam edecek.

VİZESİZ SEYAHAT İÇİN SON GÜNLER

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026'da ülkenin vize politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları için de 1 Kasım itibarıyla vize zorunluluğu başlayacak.

Karadağ yönetiminin söz konusu değişikliğe gitmesinin temelinde, ülkenin vize politikasını Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirme süreci bulunuyor.

Türk vatandaşları mevcut uygulamada Karadağ'a vizesiz giriş yaparak ülkede 30 güne kadar kalabiliyor. Bu imkan 31 Ekim 2026'da sona erecek.

BUDVA VE KOTOR'A GİDECEKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Yeni uygulama, Türk turistlerin özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Budva ve Kotor gibi popüler turizm merkezlerine yapılacak seyahatleri de kapsayacak.

Budva ve Kotor için ayrı bir giriş uygulaması bulunmadığından, Karadağ genelinde başlayacak vize zorunluluğu bu kentlere seyahat edecek bordo pasaportlu Türk vatandaşları için de geçerli olacak.

SCHENGEN VİZESİ OLANLARA İSTİSNA

Yeni dönemde önemli bir istisna da bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesine sahip olanlar ya da bu ülkelerde geçerli oturum izni bulunanlar, belirlenen koşulları karşılamaları halinde Karadağ'da 30 güne kadar ayrıca Karadağ vizesi almadan kalabilecek.

Karadağ'a vize almak zorunda olan Türk vatandaşları için başvuru süreci de kolaylaştırılıyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, başvuruların Türkiye'deki VFS merkezlerinden yapılabileceğini duyurdu.

VİZE KURALLARI DAHA ÖNCE DE DEĞİŞMİŞTİ

Karadağ, 2025 yılında Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı. Aralık 2025'te yeniden başlayan uygulamada ise Türk vatandaşlarının vizesiz kalabileceği süre 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

Son düzenlemeyle birlikte 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ seyahatlerinde yeniden vize dönemi başlayacak.

Kaynak: Haberler.com