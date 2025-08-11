Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

Ankara'da sabah saat 06:33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'nın ilçelerinde paniğe neden olan deprem, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Bolu ve Aksaray gibi çevre illerde de hissedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çankaya ilçesi, büyüklüğünü de 3,4 olarak kaydetti. Rasathane'nin verilerine göre, deprem yerin 5,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Depremin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

on gün önce 8,8 deprem oldu adamların ülkesinde tek bir çizik yok 6 lık depremde binalarımız yıkılıyor insanlar ölüyor.bizden bir halt olmaz

