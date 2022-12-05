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Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

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Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 73 yaşında vefat eden Ulusoy, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Özge Ulusoy'un 75 yaşındaki babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda kaza yaptı. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölüm haberiyle yıkılan Özge Ulusoy, Instagram hesabından babasıyla olan fotoğrafını yayınlayarak "Yeniden kavuşuncaya dek" notunu ekledi.

Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özge Ulusoy Ankara ulusoy Magazin Güncel Haberler

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