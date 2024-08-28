Sokaktaki Köpeklerin İhtiyaçları Hayvan Bakımevinde Karşılanacak

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeyle sokaktaki tüm köpeklerin toplanacağını ve sahiplendirilinceye kadar tüm ihtiyaçlarının hayvan bakımevinde karşılanacağını belirterek, "Sokakta yaşayan bir hayvanın ömrü; köpekleri konuşacak olursak 2 yılı geçmiyor. Ama hayvan bakımevinde sağlıktan rehabilitasyonu ne ihtiyaçları varsa karşılanacak. Bu hayvanın 2 yıl yaşaması mı bizim için önemli; 10, 12, 15 yıl yaşatılması mı? Tabii ki hayvanları koruma adına ikincisini daha doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, geçen ay Meclis'te kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Kirişci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki uygulamaları örnek göstererek, "1932 yılında Atatürk hayattayken sahipsiz hayvanların, sahipli olduğu halde sokağa salınanların itlafı o tamimde (genelge) uygun görülüyor. 'Bunların itlaf edilmesi gerektiği' belirtiliyor ve bunların belediyelerce yapılması hususu da ayrıca o tamimde yer alıyor. Atatürk'ün imzasını taşıyan bir tamimden söz ediyorum. Burada 'hayvanlar katledilecek, hayvanlar yok edilecek' gibi yaygaralar var. Halbuki hepimiz biliyoruz ki, sokakta yaşayan bir hayvanın ömrü; köpekleri konuşacak olursak 2 yılı geçmiyor. Bu köpek daha fazla yaşayabilir durumdayken; soğuktan, aşırı sıcaktan, salgın hastalıklarından, bir başka hayvanın saldırısından veya bir aracın çarpmasından gibi nedenlerden dolayı 2 yılı geçmeyen bir ömürleri var. Ama hayvan bakımevinde sağlıktan rehabilitasyonu ne ihtiyaçları varsa karşılanacak. Sahiplendirilene kadar da bu hayvanların bu bakımevindeki bakımları devam edecek. Peki, bu hayvanın 2 yıl yaşaması mı bizim için önemli; 10, 12, 15 yıl yaşatılması mı? Tabii ki, hayvanları koruma adına ikincisini daha doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'YEREL YÖNETİCİLER, YASANIN GEREĞİNİ YAPABİLİR'

Bununla birlikte itlafın da söz konusu olduğunu söyleyen Kirişci, "Hangi hayvanlar için olacağı mevzuatta çok açık ve net olarak yer alıyor. Şu anda yasa çıktı ve yasa çıktığı andan itibaren yürürlüğe de girmiş oldu. Şimdi buradan hareketle bu yasa ne zaman tekamül edecek? Ne zaman son halini almış olacak? Şu anda bakanlığımız yönetmelikle ilgili çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Yasanın uygulamaya girmesi Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber başladığı için burada bir beis yok. Yerel yöneticiler, çok rahatlıkla hayata geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

'ABB, CHP'YE VERİLMESİ GEREKEN CEVABI VERDİ'

Vahit Kirişci, bu konuda yerel yöneticilere büyük bir yük yüklendiği yönündeki eleştirilere ilişkin, "Bu eleştiriler doğru değil. Burada tek başına belediyeye devredilmiş bir şey yok. Bir de mesela 'Burada çok büyük bir rant var' deniliyor. 'Bu bakımevlerinden sizin çevreleriniz rant elde edecekler' gibi bize yönelik bir itham var. Halbuki bu bakımevlerini yapacak olan sizin belediyeleriniz. Kendi belediye başkanlarınızı 'Siz rantçısınız', 'Siz rantçılarla iş birliği yapıyorsunuz' diye onları zan altında bırakıyorsunuz. Bu da o belediye başkanlarına çok büyük bir haksızlık. Ben bir muhalefet belediye başkanı olsam muhalefetin bu söyleminden gerçekten çok alınır, çok gücenirim. Niye? Benim uhdemde olan, ihalesini benim yapacağım bir uygulamayla ilgili siz bunu nasıl söylersiniz, derim. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi aslında muhalefete, özellikle CHP'ye verilmesi gereken cevabı verdi ve vermeye de devam ediyor" dedi.

'ÖTANAZİDE KEYFİ BİR KARAR LÜKSÜ YOK'

Yasanın tam anlamıyla en kısa zamanda hayata geçeceğini belirten Kirişci, 9 Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ ilçesinde 11 köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bunun provokatif olma ihtimali de var, onu da söyleyeyim. Yani birilerine hizmet etmek adına da bu adımları atmış olabilir. Ama o detaya girmenin ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Neticede hukuk devletinde hepimizi bağlayan mevzuattır. Biz bu mevzuatın gereğini yapmak zorundayız. Biliyorsunuz bu ülke kuş gribi yaşadı. Biz kuş gribinden, bu salgından etkilenen kanatlı hayvanlarımızı itlaf ettik. Ama biz bu hayvanları itlaf ederken, bunun kendine göre bir prosedürü var. Bu veterinerlikle ilgili olan bir konu. Burada hayvan sağlığı başta olmak üzere; çevre sağlığı, insan sağlığı, bütün hepsini dikkate alarak bu 'ötanazi işlemleri', 'itlaf işlemleri', 'uyutma işlemleri' adına ne dersek diyelim, bunlar yapılıyor. Burada kimsenin keyfi bir karar verme lüksü yok. 'Bu hayvan itlaf edilsin' denildiğinde itlaf edilecek bir hayvan yok. Ama veterinerlerden oluşan bir kurul oturup, 'Evet teknik olarak burada bir itlaf gerekiyor; çünkü bu hayvan saldırgan bir hayvan, bu hayvan sahiplenilmemesi gereken bir hayvan veya bu hayvan şu hastalığı taşıyor, bu hayvanın itlaf edilmesi' denilip bunun kararı verildikten sonra yine o belediyenin veteriner hekimlerince verilen bir karar bu. Bakın benim kararım değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bir kararı değil. O yerel yöneticilerin, yerel yönetimlerin kendi veteriner hekimlerinin vereceği bir karar. Dolayısıyla böyle bir karara da bir meslek etiği adına karar veren insanların kararını da hepimiz saygı duymak durumundayız."

'YETKİLİ OLAN HERKES HESABA ÇEKİLECEK'

Bütçesinden sokak hayvanları için gerekli parayı ayırmayan veya bu parayı o amaçla kullanmayan belediyelere her türlü cezai yaptırımın uygulanacağını söyleyen Vahit Kirişci, "Para cezası, hapis cezası; bunların hepsi var. Bunu yapan belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve oradaki imza sahibi olan yetkili olan herkes bundan hesaba çekilecek. Denetleyecekler arasında Tarım ve Orman Bakanlığı da var; artı vatandaşlarımızın şikayeti üzerine bu incelemeler derhal başlatılacak. İl Hayvan Koruma Kurullarının görevleri arasında bunlar da var. Valinin başkanlığında toplantı yapacak olanlarla ilgili. Bütün seçilen insanlar için en büyük tehlike bir sonraki seçimlerinde onların önüne konulacak olan sicillerindeki o olumsuzluklar. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veyahut da sahipli olan hayvanını sokağa salanlara vereceğimiz para cezası. Veyahut da belediyenin tutmaya devam etmesi gerekirken sokağa salıverdiği hayvanlarla ilgili cezai işlemler. Bunların hepsi olacak. Ama en önemlisi vatandaşımız bu konularda çok daha dikkatli olacak. Çünkü vatandaşın işin içine katılması bence en kıymetli yanı ve esas denetçi onlar olmuş olacak" dedi.