Ankara haberi: Ankara'da ASEAN Günü kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin ortak ev sahipliğinde Endonezya Büyükelçiliği konutunda ASEAN Günü kutlandı.

ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya Koordinatörü Büyükelçi K. Nilvana Darama ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, bayrak çekme töreniyle başladı.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Apirat Sugondhabhirom, etkinlikte yaptığı konuşmada bu yıl ASEAN'ın kuruluşunun 55. yıl dönümü olması ve ASEAN- Türkiye arasındaki sektörel diyalog ortaklığının 5. yılını kutlamaları nedeniyle ASEAN Günü'nün özellikle önemli olduğunu söyledi.

Kuruluşundan bu yana ASEAN'ın uzun yol katettiğini vurgulayan Sugondhabhirom, ASEAN'ın 5 kurucu ulustan oluşan siyasi bir birlikten 10 ulustan oluşan bölgesel bir topluluğa, dinamik ekonomilere sahip, siyasi-güvenlik, ekonomik ve sosyal-kültürel boyutları kucaklayan barışçıl, istikrarlı ve esnek bir bölgeye dönüştüğünü dile getirdi.

Sugondhabhirom, "ASEAN ve üye ülkeleri, temel ilke ve değerlerinin rehberliğinde pek çok zorluğun üstesinden gelmiş ve ASEAN, küresel ekonomide kilit bir bölgesel oyuncu olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

ASEAN'ın son iki başarısına değinen Büyükelçi, Kovid-19 salgınından sonra ASEAN ve üye ülkelerin ASEAN Kapsamlı İyileştirme Çerçevesi ve Uygulama Planı kapsamında etkin bir şekilde birlikte çalıştığını, böylece daha güvenli, güçlü ve dirençli hale geldiklerini ifade etti.

"Geleceğimiz birlikte umut verici görünüyor"

Sugondhabhirom, "ASEAN'ı politikasının merkezine koyan Türk hükümetinin Yeniden Asya Girişimi'nin, ASEAN ile Türkiye arasındaki daha yakın bağların geliştirilmesine katkıda bulunacağını da not ediyoruz. Bu tür bağlar, zorluklara cevap vermede ve günümüz dünyasındaki yeni fırsatları yakalama hususunda karşılıklı olarak faydalı olacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağustos ayında Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de katıldığı Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın önemine vurgu yapan Büyükelçi, "ASEAN Ankara Komitesi'nin, ASEAN ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk hükümetinin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu temin edebiliriz." dedi.

Sugondhabhirom, Dışişleri Bakanlığı ve ASEAN Ankara Komitesi'nin gelecek aylarda ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın 5. yıl dönümünü anmak üzere "ASEAN Haftası" teması altında ortak etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

Son 5 yılda ASEAN ve Türkiye'nin bir dizi iş birliğine imza attığını kaydeden Büyükelçi, "Geleceğimiz birlikte umut verici görünüyor. ASEAN dış ortaklarımız da dahil olmak üzere, ortak hedeflerimize doğru çalışmaya devam edelim ve birlikte zorlukların üstesinden gelmenin yanı sıra küresel olarak sorumlu ve yapıcı bir rol oynayalım." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ve ASEAN doğal ortaklardır"

Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya Koordinatörü Büyükelçi Darama da Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerine uzun vadeli stratejik bir perspektiften baktığına dikkati çekerek Türkiye'nin, ASEAN'a ilgisinin eskiye dayandığına değindi.

Türkiye'nin 2017'de ASEAN'ın Sektörel Diyalog Ortağı olduğunu kaydeden Darama, "Türkiye ve ASEAN doğal ortaklardır. Daha barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için aynı hedefleri paylaşıyoruz. ASEAN gibi Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi, Asya'da iş birliğine dayalı barış ve ortak refah fikrini benimsiyor." dedi.

Darama, Türkiye'nin ASEAN üyesi ülkelerle de mükemmel diyalog ve iş birliğinin olduğunu ancak özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerçek potansiyelin kullanılamadığını belirterek, "Türkiye'nin ASEAN'a sektörel bir ortak olarak aktif katılımı, bölge ile daha fazla ilişki kurma kararlılığımızın yansımasıdır." dedi.

Etkinlik konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.