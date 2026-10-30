Ankara'da, "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" programı düzenlendi

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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" başlıklı panel düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Kazakistan Adalet Siyasi Partisi Kadın Kolları Koordinasyon Dairesi Başkanı Sairangul Zhumadilova, Kırgızistan Jogorku Keneş (Parlamento) Milletvekili Gulya Kozhokulova, Özbekistan UzLiDeP Siyasi Konseyi Yürütme Komitesi Başkan Danışmanı Otaeva Nilufar, KKTC UBP İskele Milletvekili ve Meclis Komite Başkanı Yasemi Öztürk ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Türkmenistan ülke temsilcisi Laçin Övezgeldiyeva konuşmacı olarak katıldı.

Zhumadilova, ortak geleceği değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek panelin Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti.

Kültürün asırlar boyunca milletleri bir arada tuttuğunu söyleyen Zhumadilova, kadınların tarihte her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Zhumadilova, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı politikaları sayesinde geliştiğini söyledi.

Son yıllarda iki kardeş ülke arasındaki bağların daha da geliştiğine dikkati çeken Zhumadilova, Türkiye ve Kazakistan'daki kadın kuruluşları arasındaki etkileşimin güçlenmesinin işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Zhumadilova, temel hedefinin kadınların karar alma mekanizmalarında daha etkin rol üstlenmesinin önünü açmak ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek olduğunu aktararak engelli ve ihtiyaç sahibi çocukların gereksinimlerinin karşılanmasına özel önem verildiğini belirtti.

Bu tür platformların ortak bir amaç etrafında buluşulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Zhumadilova, ortak tarih ve mirasın geleceğe yönelik umutları güçlendirdiğini, bu umutların somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kırgızistan'da kadınlar her zaman önemli rol oynadı"

Kozhokulova, panelde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, son 25 yılda AK Parti'nin önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Kozhokulova, bu vesileyle AK Parti Kadın Kollarının kuruluşunun 25. yılını kutladı.

Ülkesinde kadının siyasetteki rolüne ilişkin konuşan Kozhokulova, Orta Asya ülkelerindeki ataerkil sisteme değinerek Kırgızistan'da kadınların her zaman önemli rol oynadığını ifade etti.

Kozhokulova, 2010'da Roza Otunbayeva'nın ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, bunun Orta Asya'da kadının öncü konumunu pekiştirdiğini vurguladı.

Ülkesinde parlamentodaki milletvekillerinin yüzde 30'unun kadınlardan oluştuğunu söyleyen Kozhokulova, sosyal ve sağlık alanlarında kadınların öne çıkmaya başladığını belirtti.

Kozhokulova, bakanlık düzeyinde kadın sayısının artması gerektiğini ve Kırgızistan'da bir kadın bakan bulunduğunu söyleyerek kadınların aile ve iş yaşamındaki sorumluluklarının yanı sıra devlet yönetiminde de görev alabileceğini ifade etti.

"Kadınların imkanlarının geliştirilmesi sadece sosyal bir mesele değil"

Nilufar, programı düzenleyenlere misafirperverlikleri için teşekkür ederek kadınların imkanlarının geliştirilmesinin yalnızca sosyal bir mesele olmadığını, ülkenin kalkınması açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kadının başarısının yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresini de olumlu etkilediğini kaydeden Nilufar, bu politikanın Özbekistan'da anlam kazandığını ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının önemli ölçüde genişlediğini aktardı.

Nilufar, kadınların hem merkezi hem de yerel düzeyde karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlendiğini belirterek bilim ve çiftçilik gibi alanlarda da aktif olduklarını anlattı.

Girişimcilik, modern teknolojiler ve bilgi teknolojileri alanlarında gelişime önem verildiğini söyleyen Nilufar, dijital teknoloji ve yapay zeka alanında kadınların temsilinin arttığını ifade etti.

Nilufar, ülkesinde yapay zeka üzerine verilen bir eğitime katılanların yüzde 58'inin kadın olduğunu belirterek Özbekistan'da yeni teknolojilere yönelik ilginin yoğunluğuna dikkati çekti.

Kadınların siyasete katılımının teşvik edildiğini belirten Nilufar, kadın girişimciler için sürekli bir diyalog kurulmasını önerdiğini söyledi. Bu işbirliğinin yapay zeka ve dijital girişimcilik alanlarında da geliştirilebileceğini kaydetti.

Nilufar, Türk dünyasında kadınların bilgi ve birikiminden yararlanılarak teknolojik gelişimin desteklenmesinin kadınlar için yeni fırsatlar oluşturacağını belirterek kadın liderliğinin kendi bölgesi için yeni bir durum olmadığını, tarihte de önemli kadın liderlerin bulunduğunu ifade etti.

"Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"

Öztürk de 13 yıl avukatlık yaptıktan sonra KKTC'de belediye meclis üyesi olduğunu ancak o dönemde toplumdan olumlu tepkiler almadığını anlattı.

İnsanlar caydırmaya çalışsa da kadınların yapmak istediklerinin peşinden gitmeleri gerektiğini??????? söyleyen Öztürk, kadınların inanç ve kararlılıkla hareket etmeleri halinde başaramayacakları bir şey olmadığını ifade etti.

Öztürk, dünyanın kaosun hakim olduğu bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek Türk devletlerinin birlik içinde hareket etmesi halinde önemli başarılara imza atabileceğini belirtti. Türk devletlerinin yayılmacı bir politika izlemediğini dile getiren Öztürk, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu tür programların daha çok düzenlenmesini istediğini söyleyen Öztürk, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dayanışma, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi ve kalıcı işbirlikleri

Övezgeldiyeva, panelde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, panelin dayanışmanın ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine???????, kalıcı işbirliklerinin sürdürülmesine katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.

TÜRKSOY'un Türk dünyasının ortak mirasının aktarılmasına aracılık eden bir kurum olduğunu söyleyen Övezgeldiyeva, kültürel diplomaside önemli rol oynadığını vurguladı.

Övezgeldiyeva, TÜRKSOY'un ülke temsilciliklerinin sayısındaki artışa dikkati çekerek kadın dayanışmasının da bu işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlattı.

Ülkesinde meclis başkanının kadın olduğunu ve meclisteki milletvekillerinin yüzde 30'unun kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Övezgeldiyeva, Türkmenistan'da belediye başkan yardımcılarının kadınlar arasından atanmasının yerleşik bir uygulama olduğunu belirtti.

Övezgeldiyeva, ortak kültürün ve kadın dayanışmasının, kadınların bir araya gelerek daha güçlü işbirlikleri geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA