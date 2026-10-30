Diyarbakır'da sağanak Bağlar'daki mezarlığı vurdu, onlarca kabir su altında kaldı

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MEZARLIK SU ALTINDA KALDI

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı da yağıştan olumsuz etkilendi. Oluşan su birikintileri, onlarca kabri su altında bıraktı. Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı