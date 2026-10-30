Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sağanak Bağlar'daki mezarlığı vurdu, onlarca kabir su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sağanak Bağlar'daki mezarlığı vurdu, onlarca kabir su altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda oluşan su birikintileri onlarca kabri su altında bırakırken belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

MEZARLIK SU ALTINDA KALDI

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı da yağıştan olumsuz etkilendi. Oluşan su birikintileri, onlarca kabri su altında bıraktı. Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Neden mi milyonlar ona hayran! Yanıtı bu görüntüde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde

Ortak bildiri! Türk devletlerinden seyahati kolaylaştıracak adım
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var
Kapadokya'daki facianın ardından yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler

Yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler