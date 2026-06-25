NATO Zirvesi İçin Ankara'da Trafik Düzenlemesi

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve birçok ilçede geniş kapsamlı yol kapatmaları ve trafik düzenlemelerine ilişkin alternatif güzergahları açıkladı. Açıklamada, sürücülerin Mevlana, Anadolu, Atatürk ve Ankara Bulvarı başta olmak üzere kapatılacak yollar yerine kullanılabilecek alternatif rotalara yönlendirileceği bildirildi.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak trafik ve güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasına göre, zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nin tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı, Beştepe Caddesi'nin tamamı, Söğütözü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü ve Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü de kapalı olacak. Söz konusu güzergahlarda araç parkına izin verilmeyeceği ve park halindeki araçların kaldırılacağı bildirildi.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE KAPATILACAK YOLAR

06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59'a kadar konaklama noktaları çevresinde de çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

Yenimahalle ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak ve 286. Sokak, Çamlıca Mahallesi 147. Sokak ve 145. Sokak ile Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı; Macun Mahallesi'nde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde; Beştepe Mahallesi'nde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak; Çankaya ilçesinde Yıldızevler Mahallesi Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak'ın tamamı trafiğe kapatılacak.

Kavaklıdere Mahallesi'nde Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak ve Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Gülözü Sokak, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak ile Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak da kapatılacak. Söğütözü Mahallesi'nde 2168. Sokak, 2169. Sokak ve 2170. Sokak'ın tamamı trafiğe kapatılırken, Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde ve 1613. Cadde'nin tamamı kapalı olacak.

KONUK VE HEYET GÜZERGAHLARINDA GEÇİCİ KAPATMALAR

Valilik açıklamasında, konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda da bazı yolların sadece konvoy geçişleri sırasında trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu'nun (0-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle Yuvaköy Yolu arasındaki bölüm, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arası, Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arası, Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arası ve 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arası geçici olarak kapatılacak.

Ayrıca Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi ve 2453. Sokak'ın tamamının da konvoy geçişleri sırasında trafiğe kapatılacağı bildirildi. Söz konusu güzergahlarda park yasağı uygulanacağı ve park halindeki araçların kaldırılacağı da ifade edildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DUYURULDU

Açıklamada sürücüler için alternatif güzergahlar da paylaşıldı. Buna göre Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücüler için Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi alternatif olarak belirlendi.

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyenler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanabilecek. Anadolu Bulvarı için Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi alternatif olarak gösterildi.

Atatürk Bulvarı için Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi, Ankara Bulvarı için ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi alternatif güzergahlar olarak açıklandı.

Valilik, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını alternatif güzergahlara göre yapmaları ve trafik işaret ile yönlendirme tabelalarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA