Üye Girişi
Haberler

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 26 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

26 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İşte kaza sonrası çekilen görüntüler:

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Kaynak: AA / Güncel

Yenimahalle Ankara Acil Durum Hastane Yaralanma Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title