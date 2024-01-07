Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 26 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
26 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
İşte kaza sonrası çekilen görüntüler: