Anayasa Mahkemesi üyelerine soruşturma açılabilir mi? Av. Mehmet Gün Haberler.com stüdyosunda yanıtladı

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Yargıtay'ın Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleriyle ilgili verdiği karara değinen Gün, "Anayasa Mahkemesi üyelerine soruşturma açılabilir mi?" sorusunu yanıtladı. Gün, "Bu kararı 9 kişi verdi. 9 kişi haklarında suçlama yapıldığı için o toplantıya katılamıyor, çekilmek zorundalar. Geriye kalan 6 kişi de nisabı doldurmuyor. Dolayısıyla AYM Genel Kurulu'nun gündemine bile gelmiyor." dedi.

Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleriyle ilgili verdiği karar gündemdeki yerini korurken, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Av. Gün Haberler.com stüdyosunda Cem İrin'in konuğu oldu. Gün, "Anayasa Mahkemesi üyelerine soruşturma açılabilir mi?" sorusunu yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR YARGILAMA OLMAZ"

"Farzedelim ki AYM üyeleri soruşturmayı gerektiren bir suç işlemiş olsunlar. Bu olayda olmadığını altını çizerek söylemek isterim." diyen Gün, "Bu kararı 9 kişi verdi. AYM 15 kişiden oluşuyor. Genel Kurul'un bu suç duyurusunu alıp inceleyip bir karar vermesi lazım. Yargılansın mı yargılanmasın mı diye. Bu kararı alabilmesi için 10 kişinin bir araya gelmesi lazım. Ama 9 kişi haklarında suçlama yapıldığı için o toplantıya katılamıyor, çekilmek zorundalar. Geriye kalan 6 kişi de nisabı doldurmuyor. Dolayısıyla AYM Genel Kurulu'nun gündemine bile gelmiyor. Farzedelim ki Genel Kurul'dan böyle bir karara gerek yok ama dava açılmasına karar verildi; O üyelerin kendi kendilerini yargılamaları gerekiyor. Böyle bir yargılama olmaz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ederek yetkisini aştığını, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.

TİP Milletvekili Can Atalay

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanık Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

YARGITAY 18 YIL HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

14 ÜYEDEN 5'İ KARARA MUHALİF KALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetmişti. Dosyayı inceleyen 14 üyeden 5'i bu karara muhalif kalmış, Atalay'ın haklarının ihlal edilmediğine kanaat getirmişti.

DOSYA YARGITAY'A İLETİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılama ve tahliye için kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme ise ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmişti.