Anahtar Parti'den çerçeve yasa teklifine tepki: 'Barış istiyoruz ancak terörle pazarlık istemiyoruz'

(ANKARA) - Anahtar Parti kurucusu Ayhan Erel, TBMM Genel Kurulu gündemine gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Barış istiyoruz ancak terörle pazarlık istemiyoruz" dedi.

Anahtar Parti kurucusu Ayhan Erel, yaptığı yazılı açıklamada TBMM Genel Kurulu gündemine gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz: Biz Kürtlerle küs değiliz. Biz Kürtlerle kardeşiz. Kürt kardeşlerimizle bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Aynı sofraya oturduk, aynı sokaklarda büyüdük. Kız aldık, kız verdik. Ticaret yaptık, komşuluk yaptık, dostluk yaptık. Düğünümüzde de cenazemizde de birbirimizin yanında olduk.Bu ülkenin tarihi, Türküyle Kürdüyle bütün vatandaşlarımızın ortak tarihidir" dedi. Erel, "Dolayısıyla kimse çıkıp da Kürt vatandaşlarımızın varlığını, kimliğini veya haklarını terör örgütüyle ilişkilendirmeye kalkmasın" ifadesini kullandı.

Erel, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur, bizim meselemiz PKK'dır, bizim meselemiz terördür. Terör örgütü ile Kürt vatandaşımızı birbirinden ayırmak zorundayız" dedi.

Erel, şunları kaydetti:

"Kürt vatandaşımız da bu devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Onun hakkı, hukuku ve geleceği bizim de meselemizdir. Barış istiyoruz. Ama terörle pazarlık istemiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Ama Türkiye'nin milli birliğinin tartışmaya açılmasını istemiyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÜNİTER YAPISI, TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLMEMELİDİR"

Ama bütün bunlar yapılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, milli bütünlüğü ve ortak vatandaşlık hukuku tartışma konusu haline getirilmemelidir. Biz dışarıdan dayatılan hiçbir projenin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesine izin vermemeliyiz. Türkiye'nin kaderini Washington'daki, Brüksel'deki, başka başkentlerdeki hesaplar değil; Ankara'daki milli irade belirlemelidir.

Kürt kardeşim bizim kardeşimizdir. Türk kardeşim bizim kardeşimizdir. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Kardeşlik söyleminin arkasına saklanan hiçbir projeye, terörün meşrulaştırılmasına ve Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyelim.

Bu nedenle milletimizi açıkça uyarıyoruz: Kardeşlik söyleminin arkasına saklanan hiçbir siyasi projeye, terörün meşrulaştırılmasına ve Türkiye'nin bölünmesine yönelik hiçbir plana izin vermeyelim. Biz Türkiye'nin büyümesini istiyoruz.Daha demokratik, daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Ama bunu Türk'üyle, Kürt'üyle, bütün vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü bizim anlayışımızda çözüm ayrışmak değildir.

"ÇÖZÜM, KARDEŞLİKTİR"

Çözüm, kardeşliktir. Çözüm, adalettir. Çözüm, hukuktur. Çözüm, teröre karşı milletçe ortak duruştur. Kürtlerle değil, terörle mücadelemiz var.Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütleriyle hesabımız var.Türkiye'nin bölünmesiyle değil, Türkiye'nin güçlenmesiyle derdimiz var. Bu ülkenin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne Türk Kürt'ten vazgeçer, ne Kürt Türk'ten. Çünkü biz aynı vatanın evlatlarıyız."

Kaynak: ANKA