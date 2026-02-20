Haberler

Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı acilen terk etme çağrısı

Güncelleme:
Almanya, İran'daki vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle acilen ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Tahran Büyükelçiliği, gerginliğin artması durumunda destek sağlayamayacaklarını belirtti.

Almanya, İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı" başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Erbil Başay
