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Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı

Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
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ABD ve İran arasındaki savaş yeniden patlak verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD savaş uçaklarının Bender Abbas Limanı'nda ve Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas Limanı çevresinde İran'a ait stratejik askeri hedeflere hava harekâtı düzenlediğini açıkladı.
  • Saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na ait füze sahaları, insansız hava aracı merkezleri ve kıyı radar tesisleri hedef alındı.
  • İran devlet medyası, Bender Abbas şehri ve Keşm Adası yakınlarında şiddetli patlamalar yaşandığını doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Bender Abbas Limanı çevresinde İran'a ait stratejik askeri hedeflere hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na ait füze sahaları, insansız hava aracı merkezleri ve kıyı radar tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Operasyonun, uluslararası deniz trafiğine yönelik tehditleri önlemek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI HEDEFLERİ VURULDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Doğu Saati (ET) ile 12:00'de, ABD kuvvetleri İran'daki İslami Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırılar başlattı. Saldırılar, IRGC'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgeye konuşlandırılan Amerikan askerlerine karşı son dönemde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerini takip ediyor."

ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANDI

İran devlet medyası ise Bender Abbas şehri ve Keşm Adası yakınlarında şiddetli patlamaların yaşandığını doğruladı. İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırının ardından bölgede askeri alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde aksamalar yaşandığı ve küresel petrol piyasalarında hareketlilik başladığı aktarıldı.

TRUMP, "İRAN'I VURABİLİRİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran’a yönelik sınırlı bir askeri operasyon düzenleyeceklerini duyurmuştu. Trump, "Bu gece İran'ı vurabiliriz. Ancak saldırılar sınırlı kalacak. İran'ın lideri kim bilmiyorum. Onları perişan ediyoruz." ifadelerini kullanarak hedeflerin kapsamlı olmayacağını belirtmişti.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Iran hata yapiyor inat ediyor hic iyi gitmiyor durum

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İlk habere yorumu hemen yayınlıyordunuz da içinde ABD olunca niye yayınla mıyorsunuz?

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