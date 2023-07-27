'Almanya'dan oğlum gelecek' sözü kiracıyı çıkarmaya yetmeyecek

ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Demir, 1 Eylül itibarıyla kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk döneminin başlayacağını, her türlü anlaşmazlığın en geç 3 hafta içinde sonuçlandırılacağını belirtti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde mahkeme yolunun açılacağını belirten Demir, "Artık, 'Almanya'dan oğlum, kızım gelecek, evimden çık' diyen ev sahibinin bu talebi karşılık görmezse öncelikle ara buluculuğa başvurması zorunlu hale geldi" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı da "Etkili iletişim teknikleri ile ev sahibi-kiracı çatışmaları daha kolay çözüme ulaştırılacak" diye konuştu.

1 Eylül'den itibaren ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında ara buluculuk sistemi uygulaması resmen başlayacak. Bu alanda ara buluculara eğitim veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tüketici, Aile, Eşya, Miras, Kira uyuşmazlıkları Uzmanı Bahadır Demir ile SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı uygulama hakkında bilgiler verdi.

"Eylül ayından itibaren özellikle kira gibi uyuşmazlıklarda zorunlu ara buluculuk sisteminin gelmesi özellikle mahkemelere olan adliyelere olan iş yükünü de azaltacak gibi görünüyor. Özellikle ara buluculuk sistemi içerisinde kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların karşılıklı olarak görüşülerek, anlaşılarak mahkemeye intikal etmeden çözümleniyor olması bu açıdan önemli bir gelişme. Türkiye'de kendisine has sistemiyle ara buluculuk birçok noktada sorunların çözümüne vesile olacak. Ara bulucunun bu noktada en önemli dikkat etmesi gereken konular arasında gerek ev sahibi, gerekse kiracıyla olan bu görüşmeler sırasında karşılıklı olarak bu iletişimi sağlayabilmesi karşılıklı olarak bir çözüme kavuşturabilmesidir. Özellikle ev sahibi ve kiracı arasındaki bu tarzdaki uyuşmazlıklarda maddi noktada yaşanan çatışmalar işi adliye boyutuna sevk etmekte ve beraberinde ciddi sonuçları, çatışmaları da beraberinde getirebilmektedir. Ancak ara buluculuk sistemiyle henüz daha mahkemeye intikal etmeden karşılıklı olarak tarafların bir araya gelerek ortak bir çözüme ulaşmaları mümkün. Etkili iletişim teknikleri de kullanılarak karşılıklı olarak belirli noktalarda buluşulması hem adliyelere olan iş yükünü bu anlamda azaltmış olacak hem de tarafların gelecekte iletişimlerini de zedelemeyecektir."