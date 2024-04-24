Almanya Cumhurbaşkanı'na Ankara'da İsrail'e protestosu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara'da Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Steinmeier'in ziyaret edeceği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yakınında toplanarak Steinmeier'in geçtiği esnada konvoyu yuhaladı.

"SOYKIRIMI UNUTTURMANIZIN YOLU İSRAİL'E KARŞI ÇIKMAKTIR"

Daha sonra platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, dünyanın Almanya'dan 20. yüzyılda imza attığı Holokost ve Namibya soykırımlarıyla yüzleşmesini ve ders almasını beklerken, Almanya'nın bugün savaş suçuna ve soykırıma imza atan İsrail'i desteklediğini ifade etti.

"Yahudilere karşı işlediğiniz soykırım suçunu unutturmanızın yolu, katil İsrail'i desteklemek değil, karşı çıkmaktır" diyen Öylek, şöyle konuştu:

"İsrail, dünya ve insanlık için tarif edilmesi mümkün olmayan büyük bir tehdit ve tehlikedir. Avrupa halkları bunu gördü ve İsrail'e destek veren yönetimlerine tepki gösteriyor, protesto gösterileri yapıyorlar. Vicdan sahibi Almanya vatandaşları da vergileriyle masum insanların öldürülmesini, soykırımcı bir ülkenin desteklenmesini istemiyorlar. Nitekim Almanya'da yapılan protestolar da bunu gösteriyor."

"ALMANYA'NIN ALNINDA KARA BİR LEKE OLARAK KALACAK POLİTİKALAR"

Öylek, Almanya'nın bugüne kadar duruşuyla uluslararası hukuk, savaş hukuku ve insan hakları hukukuna aykırı davranan İsrail'i destekleyerek suça ortak olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Alman hükümet yetkilileri, Almanya'nın alnında kara bir leke olarak kalacak olan bu politikalardan vazgeçmelidirler. Almanya da tıpkı İrlanda, Malta ve Slovenya, İspanya, Brezilya, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi halkı Müslüman olmasa da vicdan sahibi olmanın gereğini yapan ülkelerin safında yerini almalıdır." dedi.

İsrail ve Almanya aleyhine slogan atan grup, Steinmeier'in Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden ayrılmasından sonra dağıldı.