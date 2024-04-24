Üye Girişi
Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı'na Ankara'da İsrail'e protestosu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ve Gaziantep'in arından Ankara'da da protestolarla karşılaştı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde toplanan bir grup, Steinmeier'in ziyaret edeceği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yakınında konvoyunu yuhalayarak Almanya'nın İsrail'i desteklemesine tepki gösterdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara'da Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Steinmeier'in ziyaret edeceği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yakınında toplanarak Steinmeier'in geçtiği esnada konvoyu yuhaladı.

"SOYKIRIMI UNUTTURMANIZIN YOLU İSRAİL'E KARŞI ÇIKMAKTIR"

Daha sonra platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, dünyanın Almanya'dan 20. yüzyılda imza attığı Holokost ve Namibya soykırımlarıyla yüzleşmesini ve ders almasını beklerken, Almanya'nın bugün savaş suçuna ve soykırıma imza atan İsrail'i desteklediğini ifade etti.

"Yahudilere karşı işlediğiniz soykırım suçunu unutturmanızın yolu, katil İsrail'i desteklemek değil, karşı çıkmaktır" diyen Öylek, şöyle konuştu:

"İsrail, dünya ve insanlık için tarif edilmesi mümkün olmayan büyük bir tehdit ve tehlikedir. Avrupa halkları bunu gördü ve İsrail'e destek veren yönetimlerine tepki gösteriyor, protesto gösterileri yapıyorlar. Vicdan sahibi Almanya vatandaşları da vergileriyle masum insanların öldürülmesini, soykırımcı bir ülkenin desteklenmesini istemiyorlar. Nitekim Almanya'da yapılan protestolar da bunu gösteriyor."

"ALMANYA'NIN ALNINDA KARA BİR LEKE OLARAK KALACAK POLİTİKALAR"

Öylek, Almanya'nın bugüne kadar duruşuyla uluslararası hukuk, savaş hukuku ve insan hakları hukukuna aykırı davranan İsrail'i destekleyerek suça ortak olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Alman hükümet yetkilileri, Almanya'nın alnında kara bir leke olarak kalacak olan bu politikalardan vazgeçmelidirler. Almanya da tıpkı İrlanda, Malta ve Slovenya, İspanya, Brezilya, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi halkı Müslüman olmasa da vicdan sahibi olmanın gereğini yapan ülkelerin safında yerini almalıdır." dedi.

İsrail ve Almanya aleyhine slogan atan grup, Steinmeier'in Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden ayrılmasından sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Üniversitesi Walter Steinmeier Gaziantep İstanbul Filistin Almanya Türkiye Ankara İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Merve kimdir? Merve kaç yaşında, nereli? Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmacısı kim? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Nisan günün maçları nereden izlenir? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE | Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Mehmet Ali Yılmaz'ın hastalığı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kimdir? 25 Nisan Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Nisan burç yorumları nedir? Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title