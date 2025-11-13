Alkolle Araç Kullanan Sürücüye Ağır Ceza

İZMİR'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) aracı ile çarpıp, ölümüne neden olan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ege Özkaçar (26), yeniden yargılandığı davada 7 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kaza, 28 Mayıs 2022 günü saat 20.00 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Barış Polat Dörtköşe kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Efe Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi.

Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA TALEBİ

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istedi.

DOSYA GİTTİ, GELDİ

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan sanık Ege Özkaçar, "Olay günü 2 bira içmiştim. Normal hızda ilerlerken yaya birden önüme çıktı" dedi. Dörtköşe ailesinin avukatları ise mahkemeden görevsizlik talep etti. Kazanın 'olası kast' olduğuna hükmeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesinde gönderdi. Ancak ağır ceza mahkemesi, dosyanın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini hükmedip, dosyayı geri gönderdi. Sanık 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; Özkaçar, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, olaydan sonraki ve yargılama geçmişindeki davranışları nedeniyle indirim uygulandı ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

İSTİNAF GERİ DÖNDERDİ

İtirazlar sonrası dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, Özkaçar'ın bazı belgelerinin dosyaya alınmadığı ve eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna karar verdi. Daire, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun daha fazla bir cezaya hükmolunması gerektiğinin gözetilmediği, asli ve tam kusurlu olan Özkaçar hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlenerek az ceza tayin edildiğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Bozma kararının ardından sanık, Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Barış Polat Dörtköşe'nin yakınları katıldı. Söz alan taraf avukatları, önceki beyanlarını tekrar etti. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın araç kullanırken alkollü olması, drift atarak araç kullanması, hız sınırını aşması, sollama yasağını ihlal etmesi ve bu şekilde maktulün ölümüne sebebiyet vermesi gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Sanık, davaya katılmadığı için son sözleri sorulamadı ve karar açıklandı.

BOZMA KARARI SONRASI CEZASI ARTIRILDI

Hakim; sanığı, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırdı. Ardından sanığın suç tarihinde 1.72 promil alkollü olduğu, promil miktarı değerlendirildiğinde suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle ceza 7 yıl 4 ay hapse çıkarıldı. Sanığa verilen cezadan kanuni veya takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığı da kararda açıklandı. Sanığın sürücü ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.