Ali Öztunç: 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karaelbistan Mahallesi'ne 714 Adet Konut İnşaat İhalesini Hemen Yapmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Elbistan, Karaelbistan mahallesine beşinci etap 714 adet konut inşaat ihalesi hemen yapılmış. Daha enkazlar duruyor. 1 milyar 212 milyon liraya ihale verilmiş Giresunlu bir firmaya verilmiş. Verilsin tamam o yapsın yine ama zemin etüdü yapılmadı ki, bakılmadı zemine daha ya orası uyar mı uymaz mı bakılmadı arkadaşlar. Peki ihalenin yapıldığı yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Elbistan Şardağı'nın eteği, dağ ile ova arasındaki birikinti konisine yapılmış ihale, koniye konut yapacak depremzedeler için, peki orası ne biliyor musunuz? Sel bölgesi, sel. Yağmur yağdığı zaman orada sel olur arkadaşlar. Şimdi oraya 714 tane konut yapacaklar. Yazıktır, günahtır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zemin etüdü yapılmadan 714 konutluk inşaat ihalesi düzenlediğini söyledi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile birlikte açıklama yapan Öztunç, şunları söyledi:

"BİR ŞEKİLDE HEP BERABER YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Gönül isterdi ki bugün bu basın toplantısını bizim il binamızda yapalım. Orada konuşalım. Ama maalesef başımıza bu iş geldi. Pek çok yer yıkıldı. Çok insanımızı kaybettik. Çok yaşam yitiren yurttaşımız var. Resmi rakamlara göre 13 bin civarında yaşamını yitiren bir hemşerimiz var bütün ilçelerimiz dahil. Kaybolanlar var. Köylerde cenazeler olduktan sonra hemen defnedilen var, sisteme girilmemişler var. Baş savcılığa veya savcılığa herhangi müracaat etmeden cenaze defnedilmiş, onların kayıtları daha girmedi. Sayı artacak öyle görünüyor. Ben bir kez daha yaşamını yitirenlere baş sağlığı diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum yaşamını yitirenlere. Trabzon Milletvekilimiz sayın Ahmet Kaya bugün yanımızda, İl Başkan'ımızla beraberiz. Başından beri burada sahada koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Her an 20 milletvekilimiz burada bulundu, bulunuyor. İlçelere dağıttık vekillerimizi, ben koordinasyonun başında buradan tüm çalışmaları yönettik.

Zonguldak Milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz çok sayıda yurttaşımızı canlı çıkarttı enkazdan, kendisinin öyle bir dağcılık özelliği vardı, madencilerle birlikte çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyemizin (ABB) başkanlığında 24 belediye Kahramanmaraş'ta eşleşti ve 24 belediyemiz şu anda Kahramanmaraş'a hizmet ediyor. Mansur Yavaş kendisi de burada günlerdir. Ne yapıyorlar, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) işini yapıyorlar. KASKİ'de sıkıntılar var. Çünkü yaşamını yitirenler var, çocuğu yaşamını yitirenler var. Kardeşi, annesi, babası ölenler var. Personelde sıkıntı var, depremi yaşadılar şoktalar. O yüzden KASKİ'nin görevini Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yapıyor. Enkaz kaldırma işlemlerini yapıyorlar, ekmek veriyorlar. Büyük bir kampüs kuruldu. Yeni Diş Hastanesinin ilerisinde, 30 dönümlük bir alanda tüm Maraş'ın hizmetlerini yapıyorlar. Banyo, duş, seyyar duşları var otobüs duşları onlar çadır kentlere gidiyor. İçine giriyor insanlar banyo yapabiliyorlar. Yüzlerce seyyar tuvalet geldi. Köylere dağıtıldı, dağıtılıyor. Hala devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Pazarcık Narlı'da konteyner kent yapıyor. İzmit Belediyemiz çadır kent yapıyor burada, Konak Belediyemiz, 250 çadırlık bir çadır kent yapıyor. Bursa Nilüfer, çadır kent yapıyor. AFAD'ın gösterdiği bölgelerde yapılıyor. Bir şekilde hep beraber yaraları sarmaya çalışıyoruz.

"BİR SÜRÜ İNSANIMIZ ÖLDÜ, BİR DEFA KULAK VERSEYDİNİZ NE VARDI?"

Defalarca uyardım. Burada yaptığım basın toplantısında hepiniz vardınız. Söylemiştim, 'burası deprem kenti, Anadolu fay hattında 500 yıldır kırılmadı. Bütün bilim insanları kırılacak diyor' Elazığ depreminden sonra söyledim bunları, depremi engelleyemeyiz ama tedbir alırız. Nasıl alırız? Binalara bakılır, kolonlar incelenir, kirişlere bakılır, hangisi depreme dayanıklı hangisi dayanıksız, güçlendirmeyse güçlendirme yapılır. Kentsel dönüşümse, kentsel dönüşüm. Söyledim, söyledim dilimde tüy bitti. Meclis'te konuştum defalarca, basın toplantısı yaptım Ankara'da, burada yaptım. Dilimde tüy bitti, anlatamadım. O zaman dediler ki, 'CHP zihniyeti, milleti korkutuyor.' demişti birileri, keşke yanılsaydık, keşke olmasaydı. Bir defa da bir kulak verin Allah aşkına, bir sürü insanımız öldü. Bir defa kulak verseydiniz ne vardı ya? Bu acıları çekmeye değer miydi?

"ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN 1 MİLYAR 212 MİLYON LİRAYA İHALE VERİLMİŞ"

Şimdi yaptıkları ne peki? Siyaset yapma zamanı değil diye günlerdir susuyorum. Televizyonlar arıyor konuşmuyorum. Sadece yardıma yoğunlaştım. Enkazdan insan çıkardım, canlı cansız. Bütün ilçelerde girilmemiş köylere girdim. 2 tır getirdim arkadaşlar. 2 bin tır malzeme geldi bütün köylere, ilçelere, her yere, ilk günden itibaren ekmektir, sudur, çadırdır, konteynerdir. Bütün engellemelere rağmen. Her yere gidiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ne acele, dün Ankara'da ihale yapılmış saat 15.30'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Elbistan, Karaelbistan mahallesine beşinci etap 714 adet konut inşaat ihalesi. 714 tane konutun ihalesi hemen yapılmış. Daha enkazlar duruyor. 1 milyar 212 milyon liraya ihale verilmiş Giresunlu bir firmaya verilmiş. Verilsin tamam o yapsın yine ama zemin etüdü yapılmadı ki, bakılmadı zemine daha ya orası uyar mı uymaz mı bakılmadı arkadaşlar. Peki ihalenin yapıldığı yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Elbistan Şardağı'nın eteği, dağ ile ova arasındaki birikinti konisine yapılmış ihale, uzmanlar, bilim insanları gönderdi bunu bana, birikinti konisi yani dağ, önü ova arası koni, koniye konut yapacak depremzedeler için, peki orası ne biliyor musunuz? Sel bölgesi, sel, çocukluğumda da vardı orada sel. Yağmur yağdığı zaman orada sel olur arkadaşlar. Şimdi oraya 714 tane konut yapacaklar. Yazıktır, günahtır. Birkaç gün önce belediyede toplantı yapıldı, Vali beyin başkanlığında, ben de katıldım ilin vekiliyim. Ticaret odası, sanayi odası, jeoloji mühendisleri, bilim insanları hep beraber katıldık. Dediler ki, 'şehri yapacağız' nereye yapacaksınız? Çınarlı tarafı atış alanında 20 bin konut, '11 milyon metre kare Çınarlı'da var. 20 bin konut oraya yapacağız.' Altınova'ya hazine arazisine 4 milyon metrekareye 20 bin konut, Özhan mahallesine 9 bin 800 konut, Ağyar'a in 635 konut, Kurtlar'da TOKİ'nin yanına bin konut, yapacağız. Dedim ki, 'Buraları gidip gördünüz mü?' Bakmamış kimse, arkadaşlar Çiğli, Çınarlı bölgesi taş üstünde taş kalmadı. Fay hattı orası, taş üstünde taş kalmadı. Bir tane ev yok, tek katlılar yıkıldı. Oraya TOKİ konutları yapacaklar, depremzedeler için. Arkadaşlar, Küpelikız'ı gördünüz mü? Kuyumcular aşağı Kuyumcular yukarı, gördünüz mü? Fayın geçtiği yer yol yarılmış, oraya konut yapacakmış beyefendiler. 'Ne aceleniz var' dedim. Cumhurbaşkanı söz vermiş, iyi de kardeşim, Cumhurbaşkanı söz verdi diye bir daha bu insanları canlı canlı tabuta sokmaya değer mi? Seçim yatırımı, lanet olsun seçimine, yatırımına… Canımız yandı, akrabalarımızı kaybettik. Ben dahil kaybetmedik mi arkadaşlar? Söz verdik diye fay hattı üzerine ev yapacaklar. Jeoloji Mühendisleri Odası çıktı dedi ki, 'etüd yapılmadı' dedi. Bakan Yardımcısı, 'yapıldı' dedi. İnşaat Mühendisleri Odası dedi ki, 'artçı sarsıntılar varken beton dökülmez' Şimdi beton dökecekler, artçı sarsıntılar varken, ya olmaz. Başımıza bu iş geldi bari bundan sonra düzgün yapalım. Daha doğru bir yere taşıyalım. Daha doğru bir yerde kentleşme olsun, dağın yamaçlarında çıkalım, kuzey bölgesine doğru çıkartalım kenti, şehir orada olsun, niye ovaya gidiyor? Ovada yıkıldık. Yine ovaya ev yapmak istiyorlar arkadaşlar. Trabzon Bulvarı, ben söyledim, iki kat üstü çıkmasın, kamu kurumlarını da Trabzon caddesine, Azerbaycan Bulvarı'na alalım ama ovada olmaz. 'Söz verdik temel at' niye seçim var 14 Mayıs'ta, 'seçime kadar da en azından temel attık' diye de milleti kandıracaklar.

"DEVLET BÜYÜK AMA HÜKÜMET KÜÇÜK"

Zaten başından beri AFAD deseniz yok piyasada, AFAD'ı gören oldu mu? Ben depremden altı saat sonra buradaydım. Gecesinde Elbistan'a geçtim. Kendi yakınlarıma gittim baktım. AFAD yok, Kızılay yok. Şimdi bakmayın gezdiklerine süslü süslü kıyafetlerle, arabalarla, yoklar. Allah'tan belediyeler var. Hangi partiden olursa olsun… Belediyeler AŞ evi kurdu buraya, belediye ekipleri burada çalıştı. Ankara Büyükşehir'in ekibi 309 kişiyi canlı çıkardı arkadaşlar. Üstelik yarım ekip geldiler. Tam ekip binmişlerdi uçağa, indirdiler. Onu da açıklayacağız niye indirdiklerini, bir skandal, bir rezalet var ortada. Belki yarım ekip gelmese 300 kişiyi daha çıkartırlardı canlı, çünkü ilk gelen ekip ABB'nin ekibiydi buraya… Profesyonel ekipti bir de bunlar arkadaşlar. Şimdi hala Allah'tan belediyeler vardı da belediyeler bir şeyler yaptılar. AFAD yok, Kızılay yok, hükümet yok. Devlet büyük ama hükümet küçük.

"DEPREM OLDU ÇADIR VEREMEDİLER"

99 depremini hatırlayın arkadaşlar. Ben gazeteciydim. Kanal D muhabiriydim. Aylarca kaldım bölgede muhabir olarak, 99'da enkaz başında bağırırlardı aşağıya, 'sesimi duyan var mı?' diye, bu depremde ne oldu biliyor musunuz? Enkazın içindekiler yukarı doğru bağırdılar. 'Beni duyan var mı? İmdat, imdat' diye, yoktu kimse yukarıda çünkü, arama kurtarmacı yoktu. Vatandaş kendi imkanlarıyla, ben dahil ellerimizle, tırnaklarımızla bir canı kurtarır mıyız derdine düştük arkadaşlar. Şimdi bütün bunları unutacağız, ovaya ev yapacağız. Buna da itiraz etmeyeceğiz öyle mi? Pandemi oldu beş maske dağıtamadılar. Deprem oldu çadır veremediler arkadaşlar. Ben sesleniyorum AK Parti'ye 'çadır verin, konteyner verin başka bir şey istemiyoruz sizden' 2,5 ay kalmış seçime zaten siz gideceksiniz. Siz gittikten sonra bu binaları biz yapacağız ve buraya mı yapılacak, başka yere mi göreceksiniz. Zemin etüdü yapılacak.

"DEPREM OLDUĞUNDA AFAD İŞE YARAMIYORSA, BEN NE YAPAYIM AFAD'I?"

Bütün bunları unutacağız, hemen ev yapacağız. Yanlış yapıyorlar. Uyarıyorum bak daha önce uyardım deprem bölgesi dedim dinlemediler. Şimdi uyarıyorum, temel memel atmayın, kamu zararı çıkar size, çok net söylüyorum. Hükümet değişince kamu zararı çıkar size, ellerine alıyorlar, 'sen şuraya 300 ev yap, sen şuraya 500 konut yap, sen şuraya bin konut, şuraya 20 bin konut' babanızın çiftliği mi burası beyler? Kızılay'ın, AFAD'ın başına atadığınız adamlar iş bilmez, liyakatsiz adamlar o yüzden başımıza bu iş geldi. Deprem olduğunda AFAD işe yaramıyorsa, ben ne yapayım o AFAD'ı? Karayolları, kar yağdığında o yolları açmıyorsa, Kayseri yolunu açamıyorsa ben ne yapayım Karayollarını ya? Bana depremde lazım bu AFAD, AFAD kendisi merkeze kurdu. Kendi kurduğu yer yıkıldı. Söylemedik mi, burası deprem bölgesi, burası fay hattı, AFAD'ı buraya kurmayın, dedim yıkıldı."