Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Kurban Bayramı’nın son gününde Burdur'un Bucak ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Isparta-Antalya kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu uzun süre trafiğe kapandı.
4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 ÖLÜ, 6 YARALI
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya kara yolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.