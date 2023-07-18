Akyatan Lagünü'nde Balık Popülasyonu Tehlikede

ADANA'nın Karataş ilçesinde dalyan işletmesindeki balık çiftliğinin kirlettiği iddia edilen Akyatan Lagünü'nünde yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi raporuna göre lagünün büyük bir bölümünün çamurlaştığı, suyun drenaj kanalları tarafından tatlılaştırıldığı ve bu nedenle balık popülasyonun değiştiği, çipura balığının yok olma seviyesine geldiği, sudaki kirliliğinin arttığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nün, bölgedeki dalyan işletmesindeki balık çiftliğinin ihmali nedeniyle kirlendiği iddia edildi. Sınırlı Sorumlu Karataş Su ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama ve Kalkınma Kooperatifi ise 2022'de Karataş Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı bölgedeki kirlilikle ilgili inceleme talep etti. Kooperatif ayrıca Çukurova Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden rapor istedi. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce yapılan incelemede 1998 yılında Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi (Ramsar) kapsamına da alınan lagündeki tuzluluk oranının azaldığı ve kirlilik nedeniyle sığlaştığı belirlendi.

Mahkemeye yaptıkları müracaatın bilirkişi raporlarına karşın henüz sonuçlanmadığını belirten Karataş Su ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Kaymaz, yetkililerden bir an önce lagünün yok olmasına engel olunmasını istedi. Kaymaz, "Balıklar yok olmak üzere. Bu işin acilen çözülmesi gerekiyor. Lagünün durumuna üzülüyoruz. Bilirkişi raporları buraya yıllardır hiçbir proje yapılmadığını ortaya koyuyor" dedi.