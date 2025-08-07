Aksaray'da Eski Sevgilisini Vuran Zanlı, Dört Kişiyi Yaraladı

AKSARAY'da Cumali Çelik (40), bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı eski sevgilisi Döne Aşçı'yı (39) çalıştığı lokantada önce tabancayla vurup, silahın tutukluk yapması sonrası ise 7 yerinden bıçakladı. Çelik, kendisini engelleye çalışan Döne Aşçı'nın annesi Dudu Aşçı (65) ve iş yeri sahibi Mustafa Kalın'ı (39) bıçakla, garson Cemal Sarılgan'ı (19) ise tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen polis, diğer çalışanların etkisiz hale getirdiği şüpheliyi linçten kurtardı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, kadını vurdu. Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrulup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı. İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik'e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar da Çelik'e saldırıp, dövmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Çelik'i linç edilmekten kurtarıp, gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay duyup hastaneye gelen Döne Aşçı'nın yakınları ise o sırada sağlık kontrolünden çıkarılan Cumali Çelik'e tepki gösterdi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.