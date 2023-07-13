Uyarılar art arda yapıldı, Kerberos sıcak hava dalgası geliyor! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

AKOM, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Uzay Ajansı, Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcak hava dalgası nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar göstereceği, Türkiye'nin de riskli kategoride yer aldığını vurguladı.

İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeğini belirten AKOM, "öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama" uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

Türkiye son yılların en sıcak mevsimini yaşarken, bir uyarı da İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakenti iki gün boyunca sıcak hava dalgasının esir alacağını belirtti.

İSTANBUL KAVRULACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, yaşlılar, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğlen saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak.

"ÖĞLEN SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKILMAMALI"

13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor."

KERBEROS SICAKLIKLARI TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Avrupa Birliği Uzay Ajansı da (ESA) kritik bir uyarıda bulundu. ESA, Avrupa'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da Kerberos sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Rekor kıracak sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceğini belirten ESA, Türkiye'nin de söz konusu ülkeler arasında yer aldığını belirtti. ESA'dan yapılan açıklamada, "Güneyden gelen Kerberos (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak. Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor." denildi.

60 BİN KİŞİNİN CANINA MAL OLDU

ESA, son yapılan bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa'da geçen yaz 60 binden fazla kişinin sıcak hava sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtip sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 5-10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde olacağını kaydetti. Meteoroloji'nin açıklamasında şöyle denildi: "13.07.2023 Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."





Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar şu şekilde: