Akkuş İlgezdi: "Yaşlı Aylığı Alan, Günlük 36 Lira ile Yaşamak Zorunda. Gelin Siz Geçinin Bu Maaşlarla"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2 bin 500 lira emekli aylığı alan günde 83 lira, bin 875 lira dul ve yetim aylığı alan günde 62,5 lira, yaşlı aylığı alan da günlük 36 lira ile yaşamak zorunda. Gelin siz geçinin bu maaşlarla. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin günlük yemek ihtiyacı için fitre olarak 40 lirayı uygun gördü. Bu da demek oluyor ki yaşlılık aylığı alan bir yurttaşımız fitre hesabının bile altında maaş almakta" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dün TBMM Genel Kurulu'nda; yaşlıların sorunları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmeler sırasında konuştu.

Akkuş İlgezdi, AKP iktidarının ileri yaşlı yurttaşları geçim derdine düşürdüğünü kaydederek "İktidarın onlara bugün reva gördüğü emekli aylığı 2 bin 500 lira, yaşlılık aylığı ise bin 84 lira" dedi.

CHP'nin en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olması için verdiği kanun teklifinin de AKP ve MHP oyları ile kabul edilmediğini hatırlatan Akkuş İlgezdi, "Değerli arkadaşlar merak ediyorum sizin ailenizde yaşlılarınız, emeklileriniz yok mu? Sizin yaşlılarınıza verdiğiniz değer bu mu?" tepkisini gösterdi.

"YAŞLILARIMIZA DİYORSUNUZ Kİ İNSANCA YAŞAMAK SANA HARAM"

Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son verilerine göre, 836 bin 665 yurttaşın aylık bin 84 lira ile yaşamak zorunda olduğunun altını çizerek "Her ne kadar ismi aylık olsa da yaşlılık aylığı aslında bugün tam da bir fakirlik yardımına dönüşmüş durumda. Yaşlılarımıza diyorsunuz ki insanca yaşamak sana haram. Torununa hediye almak, bayramda harçlık vermek sana lüks" diye konuştu.

Akkuş İlgezdi'nin konuşması şöyle:

"YAŞLILIK AYLIĞI ALAN BİR YURTTAŞIMIZ FİTRE HESABININ BİLE ALTINDA MAAŞ ALMAKTA"

"Bu ülkede asgari ücret alan biri günde 141 lira, 2 bin 500 lira emekli aylığı alan günde 83 lira, bin 875 lira dul ve yetim aylığı alan günde 62,5 lira, yaşlı aylığı alan da günlük 36 lira ile yaşamak zorunda. Gelin siz geçinin bu maaşlarla. Ramazan ayındayız, Diyanet İşleri Başkanlığı bir kişinin günlük yemek ihtiyacı için fitre olarak 40 lirayı uygun gördü. Bu da demek oluyor ki yaşlılık aylığı alan bir yurttaşımız fitre hesabının bile altında maaş almakta.

"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLMUYOR DERT OLUYOR"

Dünyada muhtaç vatandaşlarıyla ve verdiği açlık sınırının altındaki yaşlılık maaşıyla övünen tek iktidar AKP'dir. Akmasa da damlar diye oyalanan, 'Allah devletimize zeval vermesin' diye ihtiyaçları geçiştirilen, 65 yaş üstüne damlaya damlaya göl olmuyor, dert oluyor.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER, YAŞLILARINI, SAĞLIKLA YAŞLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPARKEN, BİZ KARINLARINI DAHİ DOYURAMIYORUZ"

Gelişmiş ülkeler yaşlıların açlık süreçleri için değil, bakım süreçleri için kafa yoruyor. Bugün Almanya'da 14 bin 688 ayakta bakım merkezi varken, ülkemizdeki gündüz bakım merkezi sayısı sadece 32. Aradaki 459 kat farkın açıklaması var mı değerli vekiller? Bugün Bakanlığa bağlı 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Almanya'da 11 bin 317 kalıcı bakım evi, 15 bin 380 Huzurevi bulunmaktadır. Yani Türkiye'nin neredeyse 100 katı. İngiltere'deki huzurevi sayısı ise ülkemizin 10 katı. Gelişmiş ülkeler, yaşlılarını, sağlıkla yaşlandırmak için çalışmalar yaparken, biz karınlarını dahi doyuramıyoruz! Huzurlarını sağlayamıyoruz.

"İKTİDARIMIZDA YAŞLILARA, İNSAN ONURUNA YARAŞIR EKONOMİK VE YAŞAM KOŞULLARI SUNACAĞIZ"

Akkuş İlgezdi, CHP iktidarında yaşlılar için yapılacakları ise şöyle sıraladı:

"İnsanların onuruna yaraşır ekonomik koşullar ve yaşam koşulları sunmak. Tüm yaşlılarımıza sağlık güvencesi sunmak. Tüm kentlerde gündüz yaşlı bakımevleri açmak. İhtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti sunmak. Kamusal mekanları yaşlılara da uygun şekilde düzenlemek. Kamunun düzenleyeceği etkinliklere yaşlıların katılımını kolaylaştırmak. Önleyici sağlık hizmetleri için yaşlılık hastaneleri kurmak."