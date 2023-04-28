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Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangını söndürme çalışmaları 15. saatinde devam ediyor

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Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangın sabaha kadar devam etti. Ekipler yangının 15. saatinde alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.

15. SAATTE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Ekipler yangının 15'inci saatinde alt katlarda devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediyor. Yangının tamamen söndüğü noktalarda ise soğutma çalışmalarına yapılıyor.

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

İşte yangından kareler:

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 15'inci saatinde devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Güncel

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