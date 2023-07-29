Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'nda köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarmanın tazyikli su ile müdahale ettiği olaylar esnasında bazı çevreciler gözaltına alındı.