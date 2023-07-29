Üye Girişi
Haberler

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Güncel Haberler

Maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'nda köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarmanın tazyikli su ile müdahale ettiği olaylar esnasında bazı çevreciler gözaltına alındı.

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için altı gün önce sabah saatlerinde başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Pek çok ilden Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyelerinin direniş alanına girmesine izin verilmiyor. Jandarma tazyikli suyla çevrecilere müdahale etti.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Bugün Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı.

Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde çevreciler gözaltına alındı. Jandarma tazyikli suyla müdahale etti.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var

Kaynak: ANKA / Güncel

Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

medcan:

Onu yapma bunu yapma, başka millet uzaya çağında biz ne yapacağız ağaç kabuğumu yiyeceğiz, nasıl sanayileşeceğiz, yeraltındaki zenginliklerimizi nasıl çıkaracağız. Ayrıca Bunlar pek bölge halkına benzemiyor.

Cevap Yaz11Yayından Kaldır
Mevlüt:

Ne yapalım günlük gereksinimler için maden çıkartmayalım mı. Bu çevreci geçinen insanlara sesleniyorum madem çok çevrecisiniz benim köyde hiçbir maden yok ve dağlarda da ottan başka bir şey yok. gelin ağaç dikin

Cevap Yaz811Yayından Kaldır
o zen:

Karadenize de madenler, hesler yaptılar, inanan saf vatandaşlar bişey olmaz ülke kazanacak diyordu. Doğa intikamını her sene sel ve dere taşkınlarıyla katliam yaparak alıyor. Siz bilime inanmayın gözü doymayan politikacıya inanın yakında nefes alamıcaz

Cevap Yaz2260Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title