Akbelen'de ortalık karıştı! Alana gitmek isteyen çevrecilere tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar var
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Maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'nda köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarmanın tazyikli su ile müdahale ettiği olaylar esnasında bazı çevreciler gözaltına alındı.
Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için altı gün önce sabah saatlerinde başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Pek çok ilden Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyelerinin direniş alanına girmesine izin verilmiyor. Jandarma tazyikli suyla çevrecilere müdahale etti.
Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.
Bugün Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı.
Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde çevreciler gözaltına alındı. Jandarma tazyikli suyla müdahale etti.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler;