AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Eurofighter alma talebiyle ilgili, "Bunu Gazze meselesine bağlamaya çalışıyorlar. Neymiş, Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak, onlarla İsrail konusunda aynı dış politika tutumuna sahip değilmiş. Biz sizinle aynı dış politika tutumuna sahip olmadığımız için, tarihin insanlık tarafında durduğumuz, zulüm tarafında durmadığımız için gurur duyuyoruz. Bunu önümüze bir şantaj, bir bilek güreşi meselesi olarak getirmeyin." dedi.

Çelik, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Eurofighter alma talebiyle ilgili soru üzerine Çelik, Türkiye'nin kendi güvenliğinin yanı sıra NATO'nun güvenliğini de sağladığını ifade etti. Çelik, "Dolayısıyla Türkiye güvende değilse NATO büyük bir eksiklik ve zaaf içinde olur, Avrupa'nın da güvenliği diye bir şey söz konusu olmaz." diye konuştu.

Türkiye'ye, almak istediği savaş uçakları için, Azerbaycan'a Karabağ konusunda destek vermemesi, Suriye'deki teröristlere yönelik operasyonlarını durdurması gibi şartlar koşulduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ortak güvenlik ve ortak gelecek perspektifinden çok meseleyi bir şantaja dönüştürmüş durumdalar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz. Şimdi yine NATO savunma sistemi içerisinde kullanılan Eurofighter uçaklarıyla ilgili bir değerlendirme var. Şimdi tutuyorlar bunu Gazze meselesine bağlamaya çalışıyorlar. Neymiş, Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak, onlarla İsrail konusunda aynı dış politika tutumuna sahip değilmiş. Biz sizinle aynı dış politika tutumuna sahip olmadığımız için, tarihin insanlık tarafında durduğumuz için, zulüm tarafında durmadığımız için gurur duyuyoruz. Bunu önümüze bir şantaj, bir bilek güreşi meselesi olarak getirmeyin."

Türkiye'nin güvenlik meselesinin bir tartışma konusu, egemenlik meselesinin bir şantaj konusu olmadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Ortak gelecek, ortak mücadele, ortak tehditlere karşı ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesi gibi bir yaklaşım söz konusuysa Türkiye burada mükellefiyetlerini tam olarak yerine getiren kudretli, güvenilir bir ortaktır. Dolayısıyla bütün bunların, bu Eurofighter meselesinde de o şekilde değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde herkesin şunu bilmesi gerekir, yarın öbür gün bütün bunları engelleyip de Türkiye bu ihtiyaçlarını başka yerden temin ettiğinde, gelip de 'siz Batı sisteminin dışına çıkıyorsunuz, NATO sisteminin dışına çıkıyorsunuz' demesinler."

"İstismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış"

"CHP Genel Başkanı Özel, 'Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Kürtlere belediye başkanı seçtirtmeyiz, Kürt seçmen unutmaz yani kış geçer kurt yediği ayazı unutmaz, Kürt de yediği ayazı unutmaz.' ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Çelik, "CHP'nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, antidemokratik uygulamaları demokratik reformlarla ortadan kaldıran siyasete öncülük ederken, CHP'nin bunun karşısında durduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bu konularda, Türkiye'deki bütün kesimler üzerindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için mücadele ettik. Bir gün gelir anlatırız, Cumhurbaşkanımızın ve bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığını, hangi riskleri ve tehlikeleri göğüslediğini, hangi siyasi suikastleri atlatarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızı çok iyi biliyoruz, kamuoyu, herkes çok iyi biliyor. Bugün yerel seçimler yaklaşırken CHP yeni Genel Başkanı'nın sözüyle Kürt seçmeni istismar sezonunu açmış olduğunu ilan ediyor. Onun dışında bir değeri yoktur o sözün."

"Cumhur İttifakı, yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlanmaya devam ediyor"

Çelik, "Cumhur İttifakı'nda sorun olduğu" iddialarının doğru olmadığının altını çizerek, "Cumhur İttifakı, yerel seçimlere en güçlü şekilde, en güçlü dayanışmasıyla hazırlanmaya devam ediyor. AK Parti ile MHP heyetleri arasındaki görüşmeler gayet tempolu şekilde devam etti. Arkadaşlarımız geçtiğimiz bir iki gün içinde de bir araya geldiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ihtiyaç gördükleri her durumda bir araya geldiklerini söyleyen Çelik, "Taktik meseleler tartışılır, değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez. Bunlar yazılımla ilgili tartışmalar değildir, ilkeler temelinde oluşmuş siyasi yazılımda bir tartışma yoktur. Aplikasyonlar konusunda, çeşitli siyasi konularda tabii ki tartışmaların olması da siyasetin doğası gereğidir." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakereler

Çelik, bir soru üzerine, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasını arzuladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye bu kolaylaştırıcılık görevini, Azerbaycan'la tam bir mutabakat içinde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Aliyev ile tam bir mutabakat içinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Buralarda özel temsilciler var. Bu özel temsilciler vasıtasıyla da zaten sürece katkı verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla sınır tespitinden tutun da diğer konulara kadar Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barışın imzalanması, bu bölgedeki sorunları gelin beraber çözelim, buraya bölge dışından aktörleri, istismar etmek isteyenleri, birtakım emperyalist emeller peşinde koşanları karıştırmayalım prensibinin güçlendirilmesi anlamına gelir. Bu da bölge barışına katkı sağlar. O yüzden müzakerelerin olumlu gitmesini destekliyoruz."

(Bitti)