AK Parti'li Keşir, Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresine katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bugün 5,5 milyon üyesiyle AK Parti en büyük kadın örgütüdür. Diğer taraftan 922 ilçe, 81 il, köy ve mahallelerimizde aktif görev yapan kadınlar yaklaşık 600 bindir." dedi.

Keşir, Altındağ Belediyesinin Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, kadına yönelik şiddetin partisinin en önemli mücadele alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

"AK Parti iktidarına kadar kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlı değildi." diyen Keşir, "2005 yılında köklü bir ceza kanunu çıkarttık. Biz başörtüsü yasaklarını, kat sayı uygulamalarını, hatta hatırlayın 'üniformalı meslek olur mu olmaz mı' tartışmasını da diğerleri gibi tarihe gömdük." diye konuştu.

"Bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20'dir"

Kamuda istihdam edilen kadın oranın yüzde 44 olduğunu ifade eden Keşir, hakimlerin yüzde 49'unu ve öğretmenlerin de yüzde 60'ını kadınların oluşturduğunu söyledi.

AK Parti ile kadınların son 22 yılda Türkiye'nin her noktasında aktif siyaset yaptığını anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Bugün 5,5 milyon üyesiyle AK Parti en büyük kadın örgütüdür, diğer taraftan 922 ilçe, 81 il, köy ve mahallelerimizde aktif görev yapan kadınlar yaklaşık 600 bindir. Bugün 600 bin kadınla Türkiye'nin her sokağında her mahallesinde aktif siyaset yapıyoruz. Biz Türk kadınları olarak 1935 yılında çok önemli bir kazanım elde ettik. Bu yıl 90'ıncı yılını idrak ediyoruz ve gururluyuz. Zaman zaman bize Cumhuriyet kazanımlarını hatırlatanlar bilsin ki kadınlar seçme haklarını kullandılar ama seçilme haklarını uzun süre kullanamadılar. Bu ülkenin kadınlarını ikiye, üçe, dörde böldüler. Sadece belli bir zümre o seçilme hakkını kullanabildi.

Biz partimizi kurarken bir başörtülü kadının iğne ucu kadar milletvekili ve belediye meclis üyesi olurum diye ihtimali yoktu. Tıpkı Ayasofya'nın zincirleri kırıldığı gibi kadınların zincirlerini de AK Parti iktidarıyla Recep Tayyip Erdoğan kararlılığıyla kırıldı. Bakın 1935 çok önemli bir kazanım. O gün parlamentodaki kadın oranı 4,1 yani 18 milletvekili yapıyor. Büyük büyük laflar yapan yıllardır iktidardaydılar neredeydiler? Bu rakam 2002 AK Parti iktidarıyla yukarılara doğru çıkmaya başladı. Bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20'dir. Yine AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla oldu."

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı.

Kongrede mevcut başkan Demet Akçadağ yeniden seçildi.