Tuğba Işık Ercan: Kadınları Hedef Almak Faşizmin En Alasıdır

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Milletimizden aldığı yetkiyle ilçesine, şehrine ve ülkesine hizmet eden bir kadını, sırf kıyafet tercihi üzerinden tahkir etmek, faşizmin en alasıdır." dedi.

Ercan, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile AK Parti Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Güneş'e yapılan ve hakaret içeren sözlü saldırıları anımsatan Ercan, bu çirkin ifadelerin, kadınların onuruna ve Güneş'i oylarıyla o makama getiren milletin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

"28 Şubat heveslisi bu pespaye zihniyetle, hukuk ve demokrasi zemininde mücadele edeceğiz"

Bunların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ercan, "bu zehirli dili reddetmekle kalmadıklarını, aynı zamanda kadınları hedef alan, baskıyı, aşağılamayı ve ötekileştirmeyi siyasi üslup haline getiren faşizan zihniyeti en ağır biçimde lanetlediklerini" belirtti.

Tuğba Işık Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen, 28 Şubat heveslisi bu pespaye zihniyet ve sahipleriyle, hukuk ve demokrasi zemininde kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Milletimizden aldığı yetkiyle ilçesine, şehrine ve ülkesine hizmet eden bir kadını, sırf kıyafet tercihi üzerinden tahkir etmek, faşizmin en alasıdır. Bu hadsizliğin adı, düpedüz 'kadına yönelik zihinsel şiddettir'. Amacı da kadını susturmak, kadını görünmez kılmak, daha önce yıllarca yapıldığı gibi milletimizin bizatihi kendisini kamusal alandan dışlamaktır. Burada hedef alınan, yalnızca kadın bir belediye başkanı ve onun kıyafet tercihi değildir; milli ve manevi değerlerimizin özü ve merkezidir."

Ercan, hedef alınanın, bu toprakların irfanıyla yoğrulmuş, inancını, kültürünü ve kimliğini gururla taşıyan kadınların kendisi olduğunu dile getirdi.

"Belediye Başkanı'na yönelik çirkin saldırılar, asla tesadüf değildir"

Milli Mücadele yıllarında da Anadolu kadınının kıyafetinin kirletilmek istendiğini, küstah ve mülevves ellerin kadınların başörtüsünü hedef alma cüretini gösterdiğini ifade eden Ercan, "Ancak Nene Hatun'lar, Fatma Bacı'lar, Halime Çavuş'lar ve daha nicesi bu elleri kırarak tarihimizin en zorlu günlerinde cepheye mermi taşımış, canını dişine takmış, işgal ve kuşatmaya karşı muazzam bir iffet ve kahramanlık destanı yazmıştır." diye konuştu.

Ercan, "Millet düşmanları İstiklal Harbi'nde püskürtülmüş olsa da ektikleri zehirli tohumların bazılarının zihin tarlasında bugün bile uç verdiğini görüyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Anadolu'nun bağrında yetişen ve üç dönem üst üste seçilen bir kadın belediye başkanına yönelik çirkin saldırılar, asla tesadüf değildir. İşgal günlerinde bu toprakların ruhunu hedef alanlarla aynı bataklıktan beslenenler, bugün de Anadolu'ya, Anadolu'nun değerlerine ve millet iradesine bitmek bilmez bir husumet içindedir."

Kadınların bu dili çok iyi tanıdıklarını belirten Ercan, geçmişte "Şu kıyafetle okuyamazsın", "Bu başörtüsüyle çalışamazsın", "Sen bu makama yakışmazsın" denilerek, kapıların yüzlerine kapatıldığını söyledi.

Ercan, kadınların mesleğiyle inancı, okuluyla kıyafeti arasında bir tercih yapmaya zorlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu karanlık dönemleri geride bıraktığını kaydetti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı var oldukça, güçlü oldukça, kimsenin baskı dolu o günleri bir daha geri getiremeyeceği yönünde görüş bildiren Ercan, milletin de yasaklardan beslenen zihniyete geçit vermeyeceğini vurguladı.

"Kadın yöneticiyi tahkir etmeyi kendilerine hak görenlere asla boyun eğmeyeceğiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, yapay zekadan uzay teknolojilerine, yeşil enerjiden dijital dönüşüme kadar, insanlığın geleceğinin konuşulduğu, kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının tartışıldığı bu dönemde hala kadınların kıyafetiyle uğraşanlara seslendiklerini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"AK Parti Kadın Kolları olarak buradan açıkça şunları söylüyoruz, kadınları hedef tahtasına koyanlara, kamusal alanı sadece kendilerine ait sananlara, 'makbul görmedikleri' kadın yöneticiyi tahkir etmeyi kendilerine hak görenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Yıllardır 'kadın hakları' maskesi altında siyaset yapan, her fırsatta kadınların özgürlüğünden dem vuran bu zihniyetin, kendilerinden olmayan, kendi ideolojik kalıplarına sığmayan kadınlara yönelik saldırganlıklarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kibirli, kirli, küstah bir dille Sayın Zeynep Güneş'e saldıranların lügatinde kadın, ancak kendi ideolojik kamplarına hizmet ederse değerlidir. Oysa bize göre kadın, toplumun ve siyasetin tam merkezindedir. Kimliğiyle, inancıyla ve tercihleriyle bu ülkenin asli unsurudur. Yerel yönetimlerden bürokrasi kademelerine, siyasetten sivil topluma, akademiden iş dünyasına kadar her alanda varlık gösteren kadınlar, bu ülkenin istikbalidir. Kadınların kamusal alanda daha görünür, daha güçlü ve daha etkili hale gelmesi, bu toksik dilin kökünün kazınmasıyla mümkündür."

Ercan, Mihalgazi Belediye Başkanı'nı hedef alan çirkin saldırıyı samimiyetle kınayan siyasi partilerin temsilcilerine de AK Parti Kadın Kolları olarak teşekkür ettiklerini aktardı.

Tuğba Işık Ercan, "Yol ve dava arkadaşımız Zeynep Güneş'in yanındayız. Bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Nefret dilini meşrulaştırmak motifiyle hareket edenlere karşı mücadeleyi yalnızca siyasette değil, hukuk zemininde de kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ercan, "Kimse endişe etmesin. Bu ülkenin onurlu kadınları olarak, bizler buradayız. Tüm kadınların özgürce yaşadığı Türkiye'de, AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen kazanımlara dil uzatılmasına izin vermeyecek; dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye'nin kadınlarıyla el ele verip, hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Güneş'e destek vermek üzere Ankara'ya gelen beyaz başörtülü Mihalgazi'li kadınlar da katıldı.