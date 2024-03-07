AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü: Antalya'ya Keyifli Bir 5 Yıl Bekliyor

Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'yı çok keyifli bir 5 yıl bekliyor. Güzel projelerle, insanı merkeze alan, insan odaklı, kamunun enerjisini israf etmeden insanımızın belediyeden beklediği çözümleri, hayata dair çözümleri üreten bir belediyenin olduğu, vatandaşıyla birlikte yaşayan, ihtiyaçlarını doğru tanımlayan, kaynakları boşa israf etmeyen bir dönem bekliyor." dedi.

Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Beyoğlu'ndaki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en problemli ilçelerinden Kepez'de 2009'da belediye başkanı olarak seçildiğini, sonraki seçimlerde de oylarını artırarak 3 dönemden beri görevde olduğunu anlattı.

Görevi süresince ilçede yaptıkları yatırımları ve çalışmaları anlatan Tütüncü, "Antalya'yı çok keyifli bir 5 yıl bekliyor. Güzel projelerle, insanı merkeze alan, insan odaklı, kamunun enerjisini israf etmeden insanımızın belediyeden beklediği çözümleri, hayata dair çözümleri üreten bir belediyenin olduğu, vatandaşıyla birlikte yaşayan, ihtiyaçlarını doğru tanımlayan, kaynakları boşa israf etmeyen bir dönem bekliyor." diye konuştu.

Antalya için ayakları yere basan çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tütüncü, "Öncelikli olarak şehrin gündelik hayatındaki karşılaştığı zorlukları, güçlükleri aşmaya dönük çalışmalarımız var. Yıllarca ihmal edilmiş belediyecilik çalışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar hedefliyoruz. Bununla birlikte de şehrin potansiyelini bambaşka bir vizyonla keşfettiği ve şehrin birlikte çalışarak, birlikte katma değer üreterek, birlikte zenginleştiği bir sosyal belediyecilik atılımıyla dolu bir 5 yıl bekliyor bizi." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Akıl tutulması içerisinde 5 yıl geçirdik"

Bir basın mensubunun "Antalya'da son dönemde bir seçim CHP, bir seçim AK Parti kazanıyor. Seçmen davranışı olarak Antalya'yı değerlendirir misiniz?" sorusuna Tütüncü, "Antalya çok farklı dinamikleri olan bir şehir. Siyasette yaptığınız işlerin doğru olması kadar halkın da buna inanması gerekiyor. Aksi takdirde, 'ağzınızla kuş tutuyorsunuz size çevre katliamı yapıyor' derler. Halkı iyi tanırsanız, beklentilerini bilirseniz, yeri geldiğinde de yanlış algılanabilecek işleri doğru iletişimle ortadan kaldırıp siyasal iletişim kazalarına sebebiyet vermeyebilirsiniz." yanıtın verdi.

Antalya'daki sıkıntılara yönelik soru üzerine Tütüncü, şunları kaydetti:

"Antalya'da öncelikle ele almak istediğimiz konular var. Ulaşım akıl almaz bir şekilde kötüye gidiyor. İstanbul trafiğinden bile daha sıkıntılı günler yaşamaya başladı. 5 yıl belediye başkanlığı yapacaksınız, bu süre şehrin nüfusu ve araç sayısında artış olacak. Şöyle bir prensip kararı vereceksiniz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Antalya'nın ulaşım ağına yeni bir yol eklememeyi bir prensip kararı haline getirdim...' Bu şeye çok benziyor, temel atmama vardı ya... Böyle bir akıl tutulması içerisinde 5 yıl geçirdik. 5 yıl görevde kalacaksınız ve trafiğin kördüğüm olduğu kavşaklarda bir tane bile çözüm öneren katlı köprülü kavşak yapmayacaksınız. Bunu belediyecilik görevi olarak tanımlamayacaksınız. Antalya'nın şehir merkezinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 15 koridor açma hedefi, 22 köprülü kavşak düzenlemesi yaparak, toplu taşımayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeraltı raylı sistem ve metroculuğun başlangıcını bu dönemde Antalya'ya getireceğiz. Bir de kent her yağmurda su baskınlarına maruz kalıyor. Buna yönelik de ciddi altyapı çalışması yapacağız."

"Siyaseti siyasetçilere bırakmalıyız"

Tütüncü, "Yerel seçimler hizmetten ziyade ideolojik olmaya mı başladı? Anketlerdeki durum nedir?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm anketlerde başa baş değil, iyi bir şekilde öndeyiz. Kanımca yerel seçimin odağının yerel hizmetler olmasıdır. Belediye başkanının vazifesi bence siyaset değildir. Siyaseti siyasetçilere bırakmalıyız. Parti teşkilatları siyaset yapmalılar, milletvekilleri siyaset yapmalı. Belediye başkanları, siyaseti siyasetçilere bırakmalı. Geçmişimde siyasi bir tek beyanatım olmamıştır. Merkezimize insanı, şehri almalıyız belediye başkanları olarak. Buna rağmen ideolojik oy eğilimi sıfıra iner mi? Asla öyle bir şey yok. Ama biz bütün önlemleri almaya gayret ediyoruz."

Tütüncü, Antalya'da deniz ulaşımı ile ilgili projeleri olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise, Akdeniz'in açık deniz olduğunu bir iç deniz olmadığını yıl boyunca bu seferlerin sürekliliği noktasında gün içindeki değişimler nedeniyle bilimsel verilerin seferlerin sağlıklı şekilde ortaya konamayacağını gösterdiğini ancak yaz ayları için bir çalışma yapmayı düşündüklerini kaydetti.

"Tüm darbeler boyunca yapılan festival maalesef iş bilmezlik yüzünden geçen sene yapılamadı"

Tütüncü, otellerdeki "her şey dahil" sistemi nedeniyle şehir merkezinin turizmden yeterince faydalanamadığını belirterek, "Her yıl 15- 20 milyon arasında turisti getiriyorsunuz. Turisti şehir merkezleriyle bağlantı sağlayabileceğimiz bir sistemi onlara sunamıyorsunuz. Havaalanında karşıladığımız andan itibaren onların eline bir rehber takdim edemiyorsunuz. Şehirde nasıl bir gezinti yapacaklarına ilişkin bir sistemi kuramamışsınız. Turiste güven verecek uygulamalar ve çalışmaların ardından turistler otelde kalmak yerine şehir merkezine inecekler ve daha çok turistin kente geleceği adımları hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Tütüncü, geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yapılmadığını anımsatılarak, şunları kaydetti:

"Tüm darbeler boyunca yapılan festival maalesef bir iş bilmezlik yüzünden geçen sene yapılamadı. Antalya Altın Portakal Film Festivali halkın içerisinde büyüyen, halkın içerisinde yaşayan şimdiki çocukların zihinlerinde 40-50 yıl sonra hatıraları olan güçlü, kuvvetli, kudretli bir kültür, sanat festivali, yeniden gerçekleştireceğiz."