Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuştu Açıklaması

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceklerini belirterek, "Bakanlığımızın hizmetlerinden faydalanan aileleri evlerinde ziyaret edeceğiz. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, koruyucu ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarımıza büyük bir hassasiyetle gönül köprülerini güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı İmamoğlu Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreninde, Adana'da sosyal hizmet ağına yeni bir kuruluşu daha kattıklarını söyledi.

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, "Bu huzurevi, büyüklerimizin güvenle yaşayacağı bir yuva olacak. Bu kuruluş 71 kişilik kapasitesiyle sağlık ve bakım hizmetlerine kolayca erişecekleri bir ortam, aynı zamanda bir yuva olacak." diye konuştu.

Göktaş, huzurevini kente kazandıran bağışçılar Asiye Hülya Tosmur ve eşi İbrahim Tosmur'a teşekkür etti.

Türkiye'deki sosyal hizmetleri anlatan Göktaş, "24 yılda yaptığımız her yatırımla sosyal politikayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kalıcı bir güvenceye dönüştürdük. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, salgın ve depremler gibi zor zamanlarda önce yaşlılar, engelliler ve bakıma ihtiyacı olanları güvenli alanlara yerleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi, sosyal devleti vatandaşın derdine hızlı çözüm üreten bir sisteme kavuşturdu. Sosyal hizmeti her haneye erişen bir sisteme dönüştürdük. Büyüklerimiz için bakım, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımla güçlenen bir yapı inşa ediyoruz. Evde ve aile yanında destekten gündüzlü hizmetlere kadar her aşamasında yaşlılarımızın aktif bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz."

Ulusal Vefa Programı ile 81 ildeki yaşlılara kendi evlerinde destek sunulduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda sadece Adana'da 3 bin 400 yaşlımıza evinde vefa hizmeti sunuyoruz. Diğer yandan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Adana'ya 2,19 milyar lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Adana'da bu ay 16 bin 207 aileye aylık 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle büyüklerimizin gün içerisinde güvenle vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz."

Göktaş, Türkiye'deki 456 kamu ve özel huzurevinde 28 bin 901 yaşlı bireye yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini anlattı.

Adana'da selden zarar görenler için 40 milyon liralık kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, Adana'nın geçen günlerde selden etkilendiğini anımsatarak, "Yakın zamanda Adana'da sel felaketinde zarar gören haneler için 25 milyon lira kaynak aktarmıştık. Bugün de selleri buraya geldiğimizde gördük. Hanelerde ilk ihtiyaçları tespit ettiğimiz için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 15 milyon liralık bir can suyunu da şimdilik gönderiyoruz. Diğer ihtiyaçları da peyderpey şehrimizin ihtiyacına göre göndermeye devam edeceğiz. Böylece Adanalı vatandaşlarımıza toplam 40 milyon liralık bir destek sunmuş olacağız." dedi.

Göktaş, açılışı yapılacak huzureviyle "hizmet zinciri"ne bir halka daha eklediklerini vurgulayarak, "Bu huzurevi, sosyal alanları, yaşlı dostu mimarisi ve güler yüzlü çalışanlarıyla büyüklerimize sıcak bir yuva olacak. Ayrıca, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanacaklar, sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını güçlendirecekler." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayında yapacakları çalışmalara değinen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yarın ramazan ayının ilk gününü hep birlikte karşılayacağız. Bu mübarek ayda kapımızı da soframızı da gönlümüzü de birbirimize daha fazla açacağız. Geçtiğimiz yıl Bakanlık olarak Türkiye genelinde 380 binden fazla aileye misafir olduk. 81 ilimizde 922 ilçemizde vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın hizmetlerinden faydalanan aileleri evlerinde ziyaret edeceğiz. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, koruyucu ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarımıza büyük bir hassasiyetle gönül köprülerini güçlendireceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları için ramazan ayında aktardığımız 1,9 milyar liralık kaynakla desteklerimizi tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Sosyal hizmetlerimizle hayatlarına dokunduğumuz tüm hanelere hizmetlerimizi kesintisiz ulaştırmaya devam edeceğiz."

Göktaş, hayırseverliğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Biz kurumsal hayırseverliği çok önemsiyoruz. Hayırlar ve iyilikler her zaman gönülden gönüle ulaşır. Gülmek de bulaşıcıdır. Bizler gülmeyi, gülümsemeyi, vefayı, hayırseverliği hep bulaştıralım birbirimize." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın okuduğu duaların ardından protokol üyeleri, 20 bin metrekare açık, 4 bin metrekare kapalı alana sahip, 25 odalı ve 71 kişiye hizmet verecek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, AK Parti Sözcüsü Çelik, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve diğer katılımcılar, tören sonrasında merkezi gezdi.