e-Duruşma genişliyor: Bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacak

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma sisteminin kapsamının genişletilerek bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini duyurdu. Sistem, yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişlettiklerini belirtti.

Sistemin bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını aktaran Gürlek, "Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor, hakimlerimizin bu yönteme resen karar verebilmesinin önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet hizmetlerini vatandaş odaklı hale getirme hususunda da kararlılık vurgusu yapan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor, yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
