Türk sanatçı Aygeç'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler' Sergisi Londra'da açıldı

Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in Filistinlilerin yaşadıklarını, Filistin'in ulusal şairi Mahmud Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" Sergisi, Londra'da sanatseverlerle buluştu.

Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı, küratörlüğünü Samed Karagöz'ün yaptığı, 20 eserden oluşan serginin açılışı, P21 Gallery'de gerçekleştirildi.

P21 Gallery ile Saka Sanat işbirliğiyle, Londra Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı.

Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sanatçı tarafından hazırlanan, Filistin'deki drama ışık tutan serginin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Filistinliler iki yılı aşkın süredir İsrail'in kıyımına maruz kalsalar da Filistin sorununun çok daha uzun yıllardır devam ettiğini belirten Ertaş, "Bu davanın en büyük destekçilerinden biri de Türkiye ve Türk halkıdır. Türkiye, son iki yıldır hem diplomasi hem yardımlar alanında hem de toplumsal tepki anlamında duruşunu ortaya koydu." diye konuştu.

Ertaş, Filistin konusunda küresel düzeyde gösterilen tepkinin de değerli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin hem toplumsal hem de devlet düzeyinde elinden geleni yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Hanzala, "Bulutların üzerinde yolculukta"

Sanatçı Aygeç de işçiliğinin 10 ayı bulduğu serginin hazırlığının bir yıllık bir süreçte tamamlandığını anlattı.

Eserlerin her birinin farklı konuyu işlediğine dikkati çeken Aygeç, "Filistin'in şu anki durumu 3-5 yıldan ibaret değil. Sosyal medyanın kullanımıyla güncel olarak herkesin buna hassasiyet gösterdiğini anlıyoruz ama yaklaşık 100 yıla yakın süredir orada bu problem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aygeç, sergilenen eserlerdeki farklı kompozisyonlara da değinerek, "Caspar David Friedrich'in bir resmini (Bulutların üzerinde yolculuk) Hanzala ile bir araya getirdim ve kendime ait bir kurgu oluşturdum. Filistin'in kendi edebiyatçılarının, şairlerinin de süreç içerisinde bu problemle alakalı nasıl direniş gösterdiğini ele almaya çalıştım." dedi.

Sanatçı, serginin bir senelik hazırlık sürecinin araştırma, konu başlıklarını çıkarma ve psikolojiyi idare etmekle geçtiğini dile getirdi.

İlhamını Filistinli şairlerden aldı

Küratör Karagöz de serginin adını Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Sürgündeki zeytin ağacına mektuplar" dizelerinden aldığını söyledi.

Sergideki eserlerin Filistin'de yaşanmaya devam eden bazı problemleri gösterdiğini anlatan Karagöz, "Bunlar, geçmiş zamanda kalmış problemler değil bu problem 100 yıldır devam ediyor." dedi.

Karagöz, serginin Filistin'in önde gelen şairlerinden ilhamla ortaya çıktığının altını çizerek, "Londra, sanatın bir merkezi ama sadece o da değil. Geçmiş dönemde yaşadığımız kolonyal düşüncenin de merkezlerinden. Bu kolonyal yaşantının ve yaklaşımın bir sonucu aslında Filistin'de bugün yaşanan problemler. (Sergi) Ona bir cevap niteliği de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 15-30 Ocak'ta Londra'nın King's Cross bölgesi yakınlarındaki galeride ziyaret edilebilecek.