AGİTPA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un ev sahipliğinde Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Macaristan'ın AGİTPA delegasyonlarının onuruna resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, AGİTPA Türk Grubu'nda yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

AGİTPA'nın kış dönemi toplantılarına katılmak üzere burada bulunan Altınok, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasında çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Altınok, "Avrasya'nın geniş coğrafyasına yayılmış Türk halklarının bağımsız devletler olarak kendini kanıtlaması bundan çok değil sadece 40 yıl önce yalnızca bir hayalden ibaretti. Fakat şimdi, her birimiz, kendi ülkelerimizin renklerini ve değerlerini temsil ediyoruz, ancak birlikte daha büyük bir bütünün parçalarıyız." diye konuştu.

Türk devletlerinin fırsatlar ve risklerle dolu bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Altınok, "Dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel savaşlarının içinde bulunan devletler olarak, aramızdaki işbirliği, dayanışma ve kardeşlik ahengini güçlendirmemiz hayati öneme sahiptir." dedi.

Altınok, bu dayanışma ve kardeşlik ruhunun, siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuki hakları koruyarak küresel sisteme karşı daha güçlü durulmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

AGİTPA bünyesinde ortak hareket vurgusu

Türk devletlerinin birbirlerine karşı uluslararası ilişkiler zemininde alışılageldik şekilde menfaat penceresinden bakmadığını belirten Altınok, "Ortak tarihimiz, geçmişimiz bizleri birbirimize sıkı bağlar ile bağlıyor. Bizler bir aile olarak, aynı atanın evlatları olarak, öz kardeş olma bilinci ile birbirimizi kucaklamalıyız. AGİTPA bünyesinde pek çok konuda ortak hareket edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, "Görüyorum ki, hepimizi ilgilendiren konularda pek çok kez tarafsız kalıyoruz veya kendimizi tek başımıza savunmaya çalışıyoruz. Halbuki biz buradaki kardeş ülkeler olarak birlik ve beraberlik ruhu ile hareket ettiğimizde güçlüyüz. Ortak çıkarlar temelinde hareket etmeli, gerekirse Yaz Genel Kurullarında görüşülecek raporlara ve Ek Karar Tasarılarına karşı ortak bir duruş sergilemeli, birbirimizin sesi olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Sorunların çözümünde güç birliğinin önemine işaret eden Altınok, Viyana'da iki gün sürecek AGİTPA kış toplantılarının Türk devletleri açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.???????