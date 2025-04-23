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İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

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AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbullulara kabusu yaşattı.

Çok sayıda yurttaş, geceyi sokaklarda geçirmek için parklara akın ederken; depreme ilişkin kritik bir açıklama geldi.

AFAD: 184 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Afad Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

Afad'ın açıklamasında, "Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.

Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.

Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim Kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir" denildi.

BİLİM KURULU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Öte yandan AFAD açıklamasında AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı değerlendirmede paylaşıldı.

Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmesi şöyle: "6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

"HALKIMIZ SAKİN OLMALI"

Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidirler.

(8Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ekrem tam zamanında içeri girdi, bu aralar beraat filan istemez.

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Haber Yorumlarımutluw can:

afad in işi değil bu açıklamayı yapmak.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KASAS SURESİ'NİN 59. AYETİ : ""..... BİZ GEÇMİŞTE ZULME BATMIŞ OLMAYAN HİÇBİR TOPLUMU ÇARPMADIK"" (Yani : hepsi zulüme, ahlaksızlığa, pisliğe batmışlardı ONUN İÇİN ÇARPTIK !!!)........ herkes anladı herhalde.........

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Haber YorumlarıDeli:

bu hep Erdoğan'ın işi gitti suçsuz yere hırsızı içeri aldı. sonra Silivri ceza evine attırdı hırsını alamadı ceza evinin yakınlarında deprem yaptırttı :)))

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Bulmuşlar basıretsız muhalefeti milleti kaz ggibi yontmatı tv kanallarında bol bol reklamlarını yapıyorlar

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Haber YorumlarıHasan Demir:

Millet azgınlaştı.Tokat geliyor

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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Ol deyince olduran gönülleri iman nuruyla dolduran Yüce Allahımıza hamd olsun Bakin lütfen mantikli gözle bakın Ben inşaat teknikeriyim peşi sıra depremler geliyor daha yeni karadeniz şimdide istanbul ve marmara bu depremleri deprem silahı ile yapmaktalar depremleri araştırma komisyonu kurulsun deniliyor meclis de reddediliyor lütfen bu sözleri yabana atmayın mantıklı düşünün aklinizi kullanın Bu depremlerin bu şekilde ilerleyişi tahmin bilr edilemeyeceği bir depremin habercisi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hayat devam ediyor yaş ilerledi zaman azaldı istifimi bozmadım millet kapılara yığılmış ama ben sakin sakin çay demleyip içtim sonra boş daireye geçtim yavaş yavaş aheste aheste yarım kalan tesisatı çekmeye devam ettim iş yapmakla ne yaparsan yap farketmez ömürde zamanı gelince biter öleceğimizi bilsekte hayat iyi kötü yaşamaya değer kendinizi küçümsemeyin kapıp koyvermeyin sağlam durun belki bir gün gelir birine veya memlekete faydanız olur

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