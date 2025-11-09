AFAD Ekipleri, Deprem Sonrası Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde görev alan ve 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayat kurtaran AFAD görevlileri, kendileri gibi ekipler yetiştiriyor.

23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki depremle büyük yıkımın yaşandığı Van, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı.

Son depremde (9 Kasım depremi) 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin enkaz alından sağ çıkarıldığı kentte AFAD ekipleri, fedakar çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı.

Depremlerin ardından insanların yardımına koşan, birçok kişiyi kurtarmayı başaran ekipler, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde de aynı fedakarlıkla görev yaptı.

Enkaz altında kalan insanları kurtarmak için günlerce canla başla çalışan ekipler, yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak için tecrübelerini yeni ekiplere aktarıyor.

"Devletimizin katkısıyla büyük bir kentsel dönüşüm yaşandı"

Van AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, AA muhabirine, Van'da 2011'de yaşanan depremlerde arama kurtarmadan sorumlu birim amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Kentin depremde büyük hasar aldığını hatırlatan Eltutan, " Van'da iki depremde hem Erciş hem de Van'da hatırı sayılır derede yıkım ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Depremlerin ardından özellikle Van'da ciddi çalışmalar yapıldı. Devletimizin katkısıyla şehirde büyük bir kentsel dönüşüm yaşandı. Afet konuları ve TOKİ'nin yaptığı konutlarla beraber özel firmaların yaptığı konutlar da devletin uyguladığı yapı denetim sayesinde artık daha sağlam inşa edilir hale geldi." dedi.

Deprem öncesi, sırası ve sonrası için hazırlıkları aralıksız sürdürdüklerini belirten Eltutan, şunları kaydetti:

"2011 depremlerinden sonra 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri asrın felaketi oldu. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve yıkımlar yaşandı. Van AFAD ekibi olarak biz de Malatya'da görev yaptık. Depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren hazırlıklara başlayıp yola çıktık. Ekip olarak Malatya'da çok sayıda vatandaşımızın kurtarılmasına vesile olduk. Son enkaz kaldırılana kadar arama kurtarma faaliyetine devam ettik. Enkaz altında sıkışmış bir çiftimiz vardı. Beyefendi ilk önce eşinin çıkarılmasını istemişti. İkisinin de canlı çıkması ve sağlıklarına kavuşmaları bizim için ayrı bir anlam ifade etti."

"Çalışma hayatımda unutamadığım görevdi"

Van AFAD Haberleşme Birim Amiri Yavuz Sancak ise Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ailesiyle dışarıda yakalandığını ifade etti.

Ailesini güvenli yere bıraktıktan sonra enkaz başına koştuğunu anlatan Sancak, "Van'da ikinci depremde ekiplerimizle yıkılan Bayram Oteli'ne hareket ettik. En büyük yıkım oradaydı ve maalesef otel doluydu. Orada bir öğretmen kardeşimiz vardı. Çalışma hayatımda unutamadığım arama kurtarma göreviydi. Kolu kirişin altına sıkışmıştı. Onu dar alandan çıkarmaya çalışıyorduk. Kolunu aradan çıkarmak için canının yanacağını söylemiştik. Şükür ki kendisini çıkardık. Daha sonraki süreçte yanımıza geldi, bize teşekkür etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerinde ise ekip olarak Malatya ve Hatay'da görev yaptık." diye konuştu.

"Köpeğimiz Köpük, 6 kişinin bulunmasını sağladı"

Arama kurtarma köpeği eğitmeni Niyazi Özbek de "Van depreminde Erciş'te yıkılan Göldaş Apartmanı enkazında çalışıyorduk. O sırada köpeğim tepki verdi. Serpil Göldaş, 10 santimlik bir alanda nefes alabiliyordu. Bizi görünce gözleri parladı ve onu sağ salim çıkardık. Bu, benim için çok büyük bir duyguydu. 6 Şubat depreminde ise engelli bir kadın, enkaz altında hiç konuşamamış. İçeride çok fazla korkmuştu, beni görünce baba diye sarıldı. Orada ağladım, o kadar duygulandım." ifadelerini kullandı.

Malatya'da arama kurtarma köpeği "Köpük" sayesinde 6 vatandaşı enkaz altından kurtardıklarını dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"6 şubat depreminde çok kötü hava şartları vardı. O zorlu şartlarda hızlı bir şekilde Malatya'ya doğru gittik. Enkaza ulaştığımızda o esnada yaşlı teyzemizin oğlu, annesini arıyordu. Biz de enkazın başındaydık. 'Merak etme köpeğimiz burada' dedim. Köpeğimizi hemen enkaz alanına gönderdik. Arama esnasında köpeğimiz, vatandaşımızın bulunmasına vesile oldu. Köpeğimiz Köpük, toplamda 6 kişinin bulunmasını sağladı."