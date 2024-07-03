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Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ın en eski yerleşim yerlerinden olan 2 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatına başlanan 1427 konut ve 124 iş yerinin yapımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'ın en eski yerleşim yerlerinden olan 2 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatına başlanan 1427 konut ve 124 iş yerinin yapımı sürüyor.

Adıyaman'da bir yandan depremde yıkılan binaların yerine yeni konutların yapımı sürürken, diğer yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eski yapı stoku yenileniyor.

Bu kapsamda şehrin en eski mahallelerinden ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunluk kazandığı Mara ve Musalla'da konutlar yükseliyor.

Vatandaşla uzlaşma yoluna gidilerek yapılan çalışmalar kapsamında 2 mahallede 1427 konut ve 124 iş yeri inşa ediliyor.

İnşaatları büyük oranda tamamlanan yapıların kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"Kentimizin genelinde 45 bin civarı konutun inşaatı devam ediyor"

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, kentte kalıcı konutların yanı sıra yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatların yükseldiğini söyledi.

Son olarak Mara ve Musalla mahallerindeki eskiyen ve depremlerde hasar gören evlerin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için çalıştıklarını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm alanında gerçekten çok hummalı bir çalışma devam ediyor. Şu an kentimizin genelinde 45 bin civarı konutun fiilen inşaatı devam ediyor. Mara ve Musalla mahalleleri, deprem sonrasında hem yıkılan veya ağır hasar alan evlerin yenilenmesi hem de bölgede kentsel dönüşüm çalışmasının bir arada yürütüldüğü örnek alanlardan bir tanesi. Yani bir yandan aslında depremde binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımıza konutlar kazandırmış oluyoruz diğer yandan da mahallenin sağlam kalsa da çok eski olan yapı stokunu kentsel dönüşüm çalışmasıyla yenilemiş oluyoruz."

Kentsel dönüşümün şehirler için önemli olduğunu dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Bu iki mahallemizde 1427 konut, 124 de ticari ünitenin inşaatı devam ediyor. Bu gerçekten şehir için önemli bir proje çünkü bu mahallelerimiz Adıyaman yerleşiminin en eski olduğu ve nispeten de yapı stokunun çok eski kaldığı, yaşam standartlarının biraz daha düşük olduğu mahalleler. Buradaki kentsel dönüşümle vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseleceğine, daha refah içerisinde hayatlarını sürdüreceklerine inanıyoruz."

"Taşınmalarına fiilen yardımcı oluyoruz, araçlarını ayarlıyoruz"

Vatandaşların tahliyesi ve taşınmasıyla ilgili bilgi veren Varol, "Kentsel dönüşüm programı, normalde depremden bağımsız olarak zaten belirli kurallara bağlı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza çeşitli seçenekler, opsiyonlar sunuluyor. Biz burada ilave olarak depremin etkilerinden dolayı da vatandaşımıza daha fazla opsiyon sunmaya gayret ediyoruz. Taşınmalarına fiilen yardımcı oluyoruz, araçlarını ayarlıyoruz. Yeri geldiğinde insan gücü olarak yardımcı oluyor, kendilerine belirli bir süre kira yardımı yapılıyor." diye konuştu.

Vatandaşlara her kolaylığın sağlandığını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Geçici barınma merkezlerimiz var, oralarda kalmak isteyen vatandaşlarımızı isterlerse oralara götürebiliyoruz. Yine bizden zaman isteyen vatandaşlarımıza, bütün şartları zorlayarak sonuna kadar süre vermeye gayret ediyoruz. Bütün bu gayret, çaba vatandaşlarımızın konfor ve refahı için. Dolayısıyla onlarla uzlaşarak, onları üzmeden, sıkıntıya sokmadan bu süreci tamamlamak için yine onlarla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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