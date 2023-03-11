Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışıyor

Adıyaman'a AFAD Koordinatör Valisi olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni görev yerindeki çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Çiçek, "Adıyaman'da yaraları sarmak için arkadaşlarımızla beraber sahadayız." ifadelerini kullandı.

Koordinatör Vali olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dört adet konteynır çarşı yaparak tüm deprem bölgelerinde "Elbistan modeli" tabiriyle konteynır çarşıların yapılmasına vesile olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yeni görev yeri Adıyaman oldu. Çiçek Adıyaman'da AFAD Koordinatör Valisi olarak görevlendirildi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SAHAYA İNDİ

Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'daki çalışmalarına sabahın erken saatlerinde vatandaşların biriken sorun ve taleplerini dinleyerek başladı. Gerekli talimatları ivedilikle veren Vali Çiçek taleplerin hızla çözüme kavuşmasını sağladı. Uzun vadede şehirde yapılması gerekenlerle ilgili olarak planlama çalışmalarına başlandı.

"YARALARI SARMAK İÇİN ARKADAŞLARIMIZLA BERABER SAHADAYIZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Çiçek, "Adıyaman'da yaraları sarmak için arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Depremden etkilenen esnaflarımızın kullanımına sunulmak üzere çarşı yapımına başladık." ifadelerini kullandı.