Adil Tek: Sıcaklıklar 22 Ağustos’ta pik noktasına ulaşacak

Türkiye, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 45 derece ve üzerine çıkacağı belirtildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklık artışları öncelikle güney bölgelerden başlayacak. Ardından kuzey ve orta kesimlerdeki İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru yayılacak. Bu bölgelerde sıcaklıkların arttığını, 30 derecenin üzerine çıktığını ve zaman zaman 30 derecenin altında seyreden sıcaklık değerlerinden de çıkıldığını görmeye başlayacağız. Bu sıcak hava dalgası, 22 Ağustos'tan itibaren etkisini artırarak pik noktasına ulaşacak. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerinde ülke genelinde yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız" dedi.

Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası, basıncı artırdı. Sıcaklıkların gelecek günlerde daha da yükseleceği, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz hafta aslında ülkenin güney kesimlerinde devam eden yüksek sıcaklıklar vardı. 40 derecelerin üzerine çıkan illerimiz vardı. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha kuzeyden serin havayla birlikte özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıklar düşmeye başlamıştı; ama bu haftadan itibaren, özellikle dünden itibaren, sıcaklıklar Kuzey Afrika ve Basra üzerinden, Basra'dan kastımız da zaten Suriye ve Irak, Asya bölgesi, Orta Doğu üzerinden gelen bir akış var. Bu akışla birlikte sıcaklıklarda tekrar artışları gözlemliyoruz, olacağız. Bu sıcaklık artışları öncelikle güney bölgelerde yüksek devam eden sıcaklıklar artık kuzey bölgelere, orta bölgelere yani İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'da burada da sıcaklıkların arttığını, zaman zaman 30 derecelerin altında kalan sıcaklıklarımızdan da çıktığını görmeye başlayacağız. Bu sıcak hava dalgası Ağustos'un 22'sinden itibaren pik noktaya çıkacak. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı ülke genelinde o yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız" dedi.

'BU SICAK HAVA DALGASI SÜRE AÇISINDN EN UZUN SICAK HAVA DALGASI OLACAK'

Tek, "Öncelikle Güneydoğu Anadolu'da zaten bu yüksek sıcaklıkları daha çok görüyoruz. Bugünlerde 40-42 derecelerde seyreden sıcaklık değerleri, önümüzdeki günlerde, yani cumartesi itibarıyla Güneydoğu Anadolu'da da 45 derece ve üzeri değerlere çıkmaya başlıyor. Batı'ya geldiğimizde Akdeniz'de yine özellikle Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 40 derecelere kadar çıkıyor. Ege'de yine Aydın civarında 41-42 dereceleri göreceğiz. Kuzeyde İstanbul ve başkent Ankara'yı ele aldığımızda, başkentte sıcaklıklar yer yer 33-34 derecelere çıkarken İstanbul'da da yine 32-33 dereceleri göreceğiz; ama İstanbul için şunu söyleyebiliriz ki 32-33 derecelik sıcaklık aslında İstanbul için bir ortalama değer. Bazı ilçelerimizde bu sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkacak. Bazı ilçelerimiz 29-30 derecelerde kalmış olacak. İstanbul için şöyle söyleyebiliriz ki 6 derecelik minimum ve maksimum bir bant genişliği var. O sıcaklık dereceleri arasında bunu hangi değerlerde girebiliriz 29'dan 35 dereceler arasında İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri değişiyor olacak. Tabii şu anda poyrazdan esen rüzgar var. Geçtiğimiz haftalarda poyrazdan esen rüzgar çok kuvvetliydi. O biraz daha etkisini kaybetmiş olacak ve bu sıcak hava dalgası aslında şunu söyleyebiliriz ki geçtiğimiz günlerde yaşanan sıcak hava dalgaları vardı. Çok uzun soluklu değildi, kısa süreliydi. Bu, ülkemiz için önümüzdeki günlerde oluşacak en yüksek ve süre açısından en uzun sıcak hava dalgası olacak. 2026'nın aslında en sıcak dönemi olacak diyebiliriz" dedi.

'BAĞIL NEM YÜZDE 60-70'E ULAŞMIŞ OLACAK; HİSSEDİLEN SICAKLIK 32-33 DERECEYE ÇIKACAK'

Tek, "Sıcaklıkla beraber bağıl nemin aynı anda ölçüldüğü zamanlara bakmak gerekiyor. Gün içerisinde zaman zaman, İstanbul'da sıcaklık değerleri 28 ile 31 dereceler arasında değişiyor. Bazı bölgelerimizde, bağıl nem değerleri yüzde 60-70'lere ulaşmış vaziyette. Bu da hissedilen sıcaklığı 32-33 derecelere kadar çıkartıyor. Kıyı kentlerdeki nem değerlerine baktığımızda, akşam saatlerinde o sıcaklığın yeni yeni düşmeye başladığı ve nemin gittikçe denizden gelen etki ile birlikte daha da fazlalaştığı saatlerde, nemle sıcaklık değerleri bir araya geldiğinde hissedilen sıcaklıklar çok fazlalaşıyor. Tabii nemden ziyade şunu da belirtmekte fayda var. Gün içerisinde binaların güneşten gelen o radyatif, kısa dalga boylu enerjiyle ısınmasından dolayı binalarımız ısınıyor ve şehirde bir ısı adası da oluşuyor. Aynı zamanda bu ısınan binalar, yattığımız mekanlarda, yani uyuduğumuz mekanlarda içeriye sıcaklığını salmaya başlıyor. Evin içerisini, binanın içerisini ısıtmaya başlıyor. Bu da nem birleşince dışarıya nazaran evlerin, binaların içleri daha bunaltıcı hale geliyor ve yatma konforu kötüleşiyor. Gece uyuma saatlerimizdeki, dinlenme saatlerimizdeki konfor bozulmaya başlıyor." diye konuştu.

'YAZ MEVSİMİNİN BİRAZ DAHA UZAYACAĞINI BİZE GÖSTERİYOR'

Tek, "Ağustos'un son periyodunda bir sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Eylül, Ekim aylarında sıcaklıklar yine ortalamaların üzerinde devam edecek gözüküyor. Eylül ayına baktığımızda da sıcakların ortalamaların üzerinde devam etmesi, yaz mevsiminin biraz daha uzayacağını bizlere gösteriyor. Eylül, Ekim aylarında ortalamaların üzerinde sıcaklıklar var. Beraberinde de Ekim ve Kasım aylarında özellikle yurdun güney ve orta kesimlerinde yağışlar artacak. Yağışlar açısından da uzun vadede riskler gözüküyor" dedi.

'SERİNLEMEK İÇİN KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK'

Sıcak havanın keyfini çıkaran Mert Tokmak, "İzin gününde böyle bir aktivite yapalım diye düşündük. Denize girelim dedik, girdik. Su, birkaç hafta öncesine kadar soğuktu ama şimdi biraz daha ısınmış. Havalar da şu an güneşli, bulut yok. Güzel" dedi. Şevval Ören ise, "Çalışırken çok bunalıyoruz. Evde de genel olarak sıcaklar çok etkiliyor bizi. Biz de sahile atalım kendimizi, biraz rahatlayalım diye düşündük. Burada en azından biraz nefes alabiliyoruz, rahatlıyoruz. Onun dışında ben kış insanıyım. Soğukları iple çekiyorum" diye konuştu. Salih Arazıcı ise, "Birkaç gündür hava durumunu takip ediyorduk zaten. Haberlerde bu haftanın sıcak geçeceğini söylemişlerdi. Bugün ve yarın sıcaklıklar zirvede olacak. Biz de bugünden kendimizi sahile attık, serinlemek için. Evde durmak gerçekten zor. Hem buranın esintisi hem de havanın etkisiyle burada daha rahatız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı