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Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
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Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Hilmi Tuna Kuriş aranırken bir iş yerinde 200 kilo altın ele geçirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturması kapsamında aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları Marmaris Bozburun’da yakalandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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