Mehmet Ali Erbil’in torunuyla keyfi sosyal medyaya yansıdı!

Mehmet Ali Erbil, aile hayatından yaptığı paylaşımla bu kez yüzleri güldürdü. Ünlü sunucunun 2009 yılında Evren Yazgan ile evlenen büyük kızı Sezin Erbil, 2019 yılında kızı Elisa’yı dünyaya getirerek babasına ilk torun heyecanını yaşatmıştı.

Şimdilerde 7 yaşına basmaya hazırlanan Elisa ile vakit geçiren Erbil, torunuyla eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dede-torunun neşeli halleri kısa sürede dikkat çekti.

“KUM GİBİ” EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Erbil, paylaştığı videoda torunu Elisa ile birlikte Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını dinledi. Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren ikilinin samimi görüntüleri takipçilerinden ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com